Gustavo Petro envía mensaje a James Rodríguez y a la Selección Colombia: “Recuerden mis palabras al jugar”

Foto “Recuerden mis palabras al jugar”: polémico mensaje de Petro a James Rodríguez reabre debate entre política y fútbol.

Tomada de la Selección Colombia y la cuenta de (X) de Gustavo Petro.

Un nuevo pronunciamiento del presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigido al capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, ha generado atención y controversia en el ámbito político y deportivo del país. El mandatario envió un mensaje público en el que insistió en la unidad nacional, la paz y el papel del fútbol como herramienta de cohesión social.

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“Gracias James, primero la Unidad de Colombia y la Paz”, inició el mensaje del jefe de Estado, quien posteriormente agregó una frase que ha llamado la atención: “Recuerden mis palabras al jugar, Lorenzo las entendió”, en referencia al técnico del combinado nacional, Néstor Lorenzo, quien ha liderado el proceso deportivo del equipo.

Gustavo Petro envía mensaje a James Rodríguez y la Selección Colombia: llamado a la unidad, el juego colectivo y la gloria deportiva.

El mensaje del presidente incluyó también referencias personales dirigidas a James Rodríguez. “James me saludaste por protocolo y no me gusta el protocolo y sí conoces a mi hija de antes porque te la presenté de pequeñita, siendo alcalde de Bogotá, lamento que lo hayas olvidado, porque te adoraba”, expresó el mandatario en su comunicación.

Aunque Petro afirmó que respeta las posiciones políticas del jugador, señaló que estas no deben interferir en el objetivo común deportivo. “Tus ideas políticas que tendrás no me apartan del objetivo común de que ganen y sean los mejores”, añadió.

Fútbol, sociedad y reflexión política

En su extenso mensaje, el presidente también reflexionó sobre el impacto social del fútbol y la vida de los jugadores de élite. Según indicó, los futbolistas representan un ejemplo para millones de personas debido a su exposición pública y a la pasión que generan.

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“Como dice la dialéctica filosófica que se enseña en la secundaria, la pasión es un fluir contradictorio lleno de amores y de odios”, afirmó el mandatario, aludiendo al impacto emocional del deporte en la sociedad colombiana.

Petro también hizo referencia a figuras históricas del fútbol como Diego Maradona, a quien mencionó como ejemplo de la relación entre fama, mercado y presión mediática. Según el presidente, el argentino habría sido “una víctima de la fama y el mercado”.

Críticas al sistema del fútbol y mensaje sobre el juego colectivo

El jefe de Estado cuestionó además lo que describió como dinámicas de “mercado” dentro del fútbol profesional. Afirmó que en este sistema los jugadores pueden ser explotados pese a generar grandes ingresos.

En ese contexto, recordó una intención pasada: “Quería entregarle la bandera a un trabajador físico del fútbol y lo pedí. Si hubiera sido James hubiera sido muy bueno, pero el protocolo de la federación lo impidió”, aseguró.

El presidente insistió en que el fútbol debe volver a sus raíces. “Jueguen como los jóvenes y niños pobres que fueron del barrio popular, vuelvan al juego en las calles con balones fabricados por las manos, y ganaremos”, expresó.

Asimismo, reiteró que el éxito deportivo debe basarse en la colectividad, la disciplina y el rechazo a la codicia y la soberbia. “No alberguen codicias y soberbias en su corazón”, dijo el mandatario.

Contexto: el mensaje de James a Antonella Petro

Las declaraciones del presidente se conocen en medio de la atención mediática generada por la interacción entre James Rodríguez y Antonella Petro, hija del mandatario.

La joven compartió en redes sociales un mensaje que recibió del futbolista, en el que este le respondía con cercanía: “Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta, dime dónde te la hago llegar”, habría expresado el jugador.

En otro mensaje, el capitán de la Selección agradeció el apoyo recibido: “Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros, todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial”.

Antonella reaccionó emocionada a la interacción, señalando en sus redes que “casi me da un infarto”, y agregó que “en la cancha somos un solo país”.

Debate en redes y reacciones divididas

El mensaje del presidente Petro ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios consideran que se trata de un llamado a la unidad nacional en torno a la Selección Colombia, mientras otros cuestionan la extensión y el contenido político del pronunciamiento.

Por ahora, ni James Rodríguez ni la Federación Colombiana de Fútbol han emitido declaraciones oficiales frente al mensaje del mandatario.

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Lo cierto es que, en medio de la preparación de la Selección para compromisos internacionales, el debate entre política y deporte vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública del país.