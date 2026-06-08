La reacción del público con James Rodríguez que se robó la atención tras el Colombia vs. Jordania

La Selección Colombia dejó buenas sensaciones en su último partido de preparación antes del inicio del Mundial 2026, pero más allá del resultado y del rendimiento colectivo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción del público hacia James Rodríguez cuando abandonó el terreno de juego en el compromiso frente a Jordania disputado en San Diego, California.

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El capitán de la Tricolor fue uno de los jugadores más destacados del encuentro y recibió una emotiva ovación por parte de los aficionados presentes en el SnapDragon Stadium, quienes reconocieron su influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

James Rodríguez brilló, asistió y recibió una emotiva despedida tras el triunfo de Colombia sobre Jordania

James volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las principales figuras de la Selección Colombia. Durante buena parte del compromiso manejó los tiempos del juego, distribuyó el balón con precisión y participó activamente en las acciones más peligrosas del conjunto nacional.

Su aporte fue determinante en el primer gol del partido. Al minuto 41, el volante colombiano elaboró una destacada jugada colectiva y asistió a Jhon Arias, quien logró controlar el balón dentro del área y, pese a la presión de los defensores jordanos, sacó un remate que terminó en el fondo de la red para poner en ventaja al equipo cafetero.

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Además de la asistencia, James también intervino en la construcción de otra acción ofensiva importante, confirmando el buen momento futbolístico que atraviesa a pocos días del inicio de la cita mundialista.

Cuando el cuerpo técnico decidió sustituirlo, las cámaras captaron la reacción de los aficionados. Desde las tribunas se escucharon aplausos y muestras de reconocimiento hacia el número 10, quien respondió saludando a los asistentes mientras se dirigía al banco de suplentes.

La ovación fue interpretada como una muestra del respaldo que sigue generando el mediocampista entre los hinchas colombianos, especialmente en una etapa decisiva para la selección nacional.

El encuentro ante Jordania tenía un significado especial para el cuerpo técnico, ya que representaba la última prueba antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por esa razón, el entrenador Néstor Lorenzo apostó por una alineación con la mayoría de sus titulares habituales para evaluar el nivel competitivo del grupo.

La victoria parcial conseguida gracias al tanto de Arias permitió al equipo cerrar una primera mitad positiva y ratificar varios aspectos que el cuerpo técnico venía trabajando durante las últimas semanas.

Colombia llegó a este compromiso después de superar 3-1 a Costa Rica en Bogotá, partido en el que Lorenzo optó por realizar varias modificaciones y probar diferentes alternativas tácticas.

Ahora, la atención está centrada en el debut mundialista del próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México. Posteriormente, la selección enfrentará a RD Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de junio en Miami.

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A diez días del inicio del torneo, la actuación de James Rodríguez y la respuesta que recibió por parte de los aficionados alimentan la ilusión de los seguidores colombianos, que esperan que el histórico capitán vuelva a ser uno de los protagonistas de la selección en el escenario más importante del fútbol mundial.