Estas son las cuentas de la Selección Colombia para coronarse campeona de la Liga de Naciones

Con el tiquete de clasificación al Mundial Femenino de 2027 ya asegurado en el bolsillo, la Selección Colombia Femenina ha fijado su mirada en un nuevo e histórico objetivo: conquistar el título de la Liga de Naciones de la Conmebol. A falta de una sola jornada para que caiga el telón del campeonato, la Tricolor marcha como líder en solitario y tiene el destino en sus propias manos.

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El equipo nacional comanda la tabla con 17 puntos, pero no se puede confiar. Su escolta inmediato es Argentina, que con 15 unidades se mantiene como la única selección con opciones matemáticas de aguarle la fiesta a las cafeteras en la última fecha.

El camino al título: ¿Qué necesita Colombia?

Las matemáticas son directas para el combinado nacional de cara a la jornada de cierre. Dependiendo del resultado en Asunción, estos son los escenarios para la Tricolor:

Si Colombia gana: Llegará a 20 puntos y se proclamará campeona de forma automática, sin importar el resultado del juego entre Argentina y Ecuador.

Llegará a 20 puntos y se proclamará campeona de forma automática, sin importar el resultado del juego entre Argentina y Ecuador. Si Colombia empata: Sumará 18 unidades. En este caso, necesitará que Argentina no logre vencer a Ecuador para poder conservar la punta y dar la vuelta olímpica.

Sumará 18 unidades. En este caso, necesitará que Argentina no logre vencer a Ecuador para poder conservar la punta y dar la vuelta olímpica. El peligro de la diferencia de gol: Si Colombia empata y Argentina gana, ambos equipos igualarán con 18 puntos. La definición se resolverá por la diferencia de gol, un terreno peligroso dado que la Albiceleste lidera este ítem con un saldo de +12 frente al +8 de Colombia.

Por esta razón, la consigna del cuerpo técnico es salir a buscar los tres puntos ante el seleccionado paraguayo para evitar calculadoras y asegurar el trofeo de manera directa.

Tabla de posiciones antes de la última jornada

El panorama del torneo continental muestra una lucha cerrada en la parte alta, mientras que otras delegaciones ya se quedaron sin opciones:

Colombia: 17 puntos (+8) Argentina: 15 puntos Venezuela: 11 puntos Ecuador: 11 puntos Paraguay: 10 puntos Chile: 10 puntos Perú: 8 puntos (-7) Uruguay: 5 puntos (-4) Bolivia: 1 punto (-34)

¿Cuándo y a qué hora es el partido decisivo?

Para garantizar el juego limpio y evitar ventajas deportivas, la Conmebol ha programado todos los compromisos de la jornada final en simultáneo. El crucial partido entre la Selección Colombia y Paraguay se disputará este martes 9 de junio a las 6:00 p.m. (hora de Colombia).

Las jugadoras colombianas están listas para ratificar por qué son las actuales líderes y sellar con broche de oro un proceso que ya las tiene inscritas en la próxima cita orbital.