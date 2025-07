Sebastián Caicedo confesó que perdió el rumbo de su carrera y pensó que la fama y el dinero eran Dios

Sebastián Caicedo es un actor que desde hace varios años se ha destacado en la industria del entretenimiento desde su rol en diferentes producciones colombianas, las cuales con el paso del tiempo la llevaron a internacionalizar su carrera en países como México. En cuanto a su vida personal, el caleño dio de que hablar por su relación de 13 años con Carmen Villalobos, también actriz, sin embargo, para el año 2022 confirmaron su separación y actualmente ambos se encuentran en nuevas etapas de sus vidas. Aunque Caicedo se ha alejado de la televisión, ahora habló de cómo confundió la fama con Dios.

Luego de su separación con Carmen Villalobos, Sebastián ha buscado enfocarse en su salud mental y por ende, seguir adelante con sus proyectos como empresario de productos capilares, camino que no ha sido sencillo de recorrer, donde según él, Dios ha sido su salvación en los duros momentos atravesados, sin embargo, no siempre fue así.

Hace pocas semanas el caleño estuvo haciendo parte de ‘Sinceramente Cris’, canal de YouTube de Cristina Estupiñán, refiriéndose a varios detalles de su vida, entre ellos como la fama se le terminó subiendo a la cabeza, así como otras cosas que al sol de hoy son superficiales para él:

“Para mí la fama fue desenfocarme y quería era trabajos más altos, ya había papeles que no me servían y quería solo ir a esa dirección. Me desenfoco porque tal vez mi Dios se había vuelto eso, dinero, la fama, ser reconocido en los lugares a los que llegara y eso no era, estaba muy equivocado (…) Hoy me doy cuenta de que en ese momento, digamos que estaba con una fama en toda Latinoamérica hice serie donde fueron reconocidas, obviamente por mi relación pasada y digamos que me fui perdiendo, fui perdiendo mi identidad, me fui desdibujando por mi culpa (…) Es importante hablar de tu pasado para que todas las personas que están cometiendo muchos errores y decir sí hay un camino“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Sebastián Caicedo.

¿Quién es la esposa de Sebastián Caicedo?

La esposa de Sebastián Caicedo, expareja de Carmen Villalobos, es Juliana Diez, una empresaria paisa, quien cuenta con un fructifero negocio de venta de ropa que ha tenido un crecimiento más que evidente, ya que está presente en diferentes ciudades de Colombia, bajo la marca ‘Navissi’. Sin dejar de lado que la mujer fue pieza clave para que el actor le diera paso a su marca de productos capilares, pues Juliana contaba con los conocimientos necesarios sobre esta.