Campanas de boda: Así fue la romántica propuesta de matrimonio de Mateo Varela a Norma Nivia

En un escenario como ‘La casa de los famosos’ donde las convivencias forzadas suelen terminar en fuertes tensiones o rupturas mediáticas, los nidos de amor que logran consolidarse fuera de los estudios de grabación se convierten en el centro de atención favorito de los internautas. Esta vez, las miradas y los suspiros de millones de fanáticos se enfocaron sobre una de las parejas más queridas y estables de la televisión colombiana, quienes decidieron dar el paso más importante de sus vidas en medio de sus vacaciones de ensueño.

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Precisamente, Mateo Varela y Norma Nivia confirmaron su compromiso matrimonial tras haber iniciado su historia de amor dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. Desde que cruzaron sus miradas en el exitoso programa, la pareja sostuvo un noviazgo ejemplar que no ha hecho más que madurar. Actualmente, los enamorados se encuentran disfrutando de unas espectaculares y lujosas vacaciones por Japón, el destino perfecto que el creador de contenido eligió minuciosamente para arrodillarse, sacar el anillo y hacer la gran pregunta, provocando de inmediato las lágrimas en Nivia, quien no dudó un solo segundo en aceptar.

La feliz noticia se dio a conocer a través de una emotiva publicación conjunta que paralizó las redes sociales en cuestión de minutos. Con un conmovedor texto que refleja la madurez de su unión, la hermosa actriz abrió su corazón frente a su enorme comunidad digital.

“Y dije sí. Sabemos lo que queremos como pareja, nuestros acuerdos, nuestros sueños, nuestras promesas, ya todo está hablado y nos pertenece solo a nosotros. Pero quiero ser yo quien les cuente esta hermosa noticia, soy una mujer felizmente enamorada de un hombre maravilloso que ha sido el mejor compañero que he tenido en mi vida. No somos perfectos, pero nos hacemos mejores personas al estar juntos, nos hacemos bien y con esto nos prometemos seguir haciéndolo por el resto de nuestras vidas. Te Amo Mateo Varela y te digo sí una y mil veces”, agregó al emotivo post Norma Nivia, mientras que el exparticipante no dudó responder a este post, añadiendo: “Para toda la vida, mi amor”. Con este emotivo anuncio, los futuros esposos recibieron un sinfín de felicitaciones por parte de amigos y colegas del medio, demostrando que su amor está más fuerte que nunca.