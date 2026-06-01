“Con métodos violentos y criminales”: Cepeda lanzó duro señalamiento contra Uribe tras pasar a segunda vuelta

Iván Cepeda subió el tono de su discurso luego de conocerse el escenario de segunda vuelta presidencial en Colombia. El candidato del Pacto Histórico no solo habló de la necesidad de verificar los resultados electorales, sino que lanzó fuertes señalamientos contra Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella, quien aparece como su rival directo en el balotaje.

>>>(Vea: Iván Cepeda habló por primera vez tras pasar a segunda vuelta y manifestó dudas sobre el preconteo )<<<

En su intervención, Cepeda afirmó que su campaña obtuvo una votación significativa, pero sostuvo que esos votos estarían “mal contados”. “Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia. Somos la principal fuerza política, sin duda”, dijo el candidato durante su discurso.

El aspirante presidencial también se refirió a las inquietudes que, según él, existen sobre el censo electoral y algunas mesas de votación. “Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas”, aseguró.

Cepeda pidió esperar a las comisiones escrutadoras

Uno de los puntos centrales del discurso fue su llamado a esperar la revisión formal de las comisiones escrutadoras. Cepeda dijo que su campaña está verificando información sobre un número aún no determinado de mesas en las que, según sus primeros reportes, se habrían presentado “votaciones atípicas”.

“Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados”, señaló.

El candidato también mencionó presuntas irregularidades previas en el proceso electoral. Según dijo, durante la consulta del Pacto Histórico “miles de puestos electorales fueron cambiados de lugar” y “cientos de miles de personas no pudieron ejercer su derecho al voto por esa situación que nunca se aclaró”.

El duro señalamiento contra Álvaro Uribe

El momento más fuerte de su discurso llegó cuando Cepeda se refirió a hechos que, según él, ocurrieron durante la campaña en Medellín. El candidato aseguró que su movimiento reunió “decenas de miles de personas” en esa ciudad pese a “acciones violentas de la extrema derecha”.

En ese punto, lanzó un señalamiento directo contra el expresidente Álvaro Uribe. “¿Y quién incentivaba ese tipo de acciones criminales y truculentas? Pues obviamente el jefe de la extrema derecha, el señor Álvaro Uribe, que solamente sabe hacer así las cosas. Con métodos violentos y criminales, hay que decirlo claramente”, afirmó Cepeda.

La frase marcó uno de los momentos de mayor tensión política de su intervención, especialmente por la histórica confrontación entre Cepeda y Uribe. Sin embargo, esos señalamientos corresponden a afirmaciones del candidato y no a conclusiones judiciales sobre los hechos mencionados en el discurso.

Cepeda también cargó contra Abelardo de la Espriella

El candidato del Pacto Histórico también dedicó una parte amplia de su intervención a cuestionar a Abelardo de la Espriella. “Ahora vamos a ganar en segunda vuelta, que no quepa duda que sí se puede”, dijo Cepeda, antes de afirmar que buscará reunir “las fuerzas necesarias” para derrotarlo con “una clara verificación electoral”.

Luego pasó a una crítica directa contra su rival. “¿Quién es el señor De la Espriella? Breve biografía, datos conocidos. No me los invento”, dijo Cepeda, antes de señalarlo por su pasado como abogado de personas vinculadas a estructuras criminales.

En otro momento, Cepeda calificó el proyecto político de De la Espriella como “fascismo mafioso” y advirtió que, según su lectura, los avances sociales del actual gobierno estarían en riesgo si su rival llega a la Presidencia.

“Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno, bajo un eventual mandato del señor De la Espriella, serán pulverizados”, afirmó.

El discurso cerró con un mensaje de campaña hacia la segunda vuelta. Entre denuncias, advertencias y llamados a la movilización, Cepeda dejó claro que el pulso contra De la Espriella arrancará con una confrontación política directa y con la exigencia de revisar los resultados electorales antes de reconocer plenamente el panorama final.