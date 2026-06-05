Shakira aclaró sobre el uso de su imagen en campaña política en Colombia

Foto Shakira y la imagen creada con IA que desató una polémica en plena campaña presidencial en Colombia.

En medio del desarrollo de las elecciones presidenciales 2026 en Colombia, la cantante barranquillera Shakira se pronunció tras la circulación de varias imágenes que la vinculaba con la campaña del candidato Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Alicia Quilcué, generando una nueva controversia en el escenario político nacional.

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La artista denunció el uso no autorizado de su imagen en una pieza visual que habría sido creada con inteligencia artificial (IA), en la que aparece junto a los aspirantes presidenciales. Ante la difusión del contenido, Shakira fue enfática en aclarar su posición política.

¿Shakira en campaña política? La denuncia que reabre el debate sobre IA y elecciones en Colombia

En un comunicado enviado al medio internacional ABC, la cantante afirmó que “no respalda a ningún candidato” y rechazó de manera categórica cualquier vínculo con campañas políticas en curso.

De acuerdo con la información divulgada, la imagen viralizada estaba acompañada de fragmentos de un discurso atribuido al candidato Iván Cepeda, en el que se hacía referencia a la importancia de la educación en el país. En ese contexto se citaba: “Porque Shakira nos enseñó que la educación es fundamental para combatir la desigualdad en nuestro país y en el mundo. Porque entendemos y promovemos las causas sociales y queremos preservar nuestra diversidad”.

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Sin embargo, la artista desmintió cualquier tipo de autorización o participación en este material. En su pronunciamiento señaló que las imágenes que la relacionan con aspirantes presidenciales son completamente falsas.

“Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”, indicó la cantante en declaraciones recogidas por ABC.

Shakira también aclaró que, aunque participa activamente como ciudadana en los procesos democráticos, mantiene una postura independiente frente a la política partidista. En ese sentido, aseguró estar “desvinculada” de cualquier movimiento o candidatura.

“Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos”, agregó la artista en su declaración.

La controversia ha reavivado el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la política, especialmente en campañas electorales, donde la manipulación de imágenes y contenidos se ha convertido en una preocupación creciente para figuras públicas y autoridades.

Este no es el primer episodio en el que el nombre de Shakira es asociado a temas políticos sin su autorización. En febrero de 2023, su canción “El jefe” fue utilizada por el presidente Gustavo Petro en la promoción de la reforma laboral, situación que también generó discusión sobre los límites del uso de contenidos artísticos en escenarios políticos.

El caso actual ha puesto nuevamente en el centro del debate la protección de la imagen de figuras públicas frente al uso de tecnologías emergentes como la IA, así como la necesidad de establecer controles más estrictos para evitar la difusión de contenidos engañosos durante procesos electorales.

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Mientras tanto, la artista insiste en mantenerse al margen de la contienda política y reafirma su llamado a que las elecciones se desarrollen en un ambiente de respeto, transparencia y participación democrática.