El anuncio de la FIFA sobre Shakira que cambia la historia de los Mundiales

La FIFA confirmó un anuncio que ya está generando impacto global y que promete transformar el formato de entretenimiento en el fútbol internacional: la cantante colombiana Shakira tendrá un papel protagónico tanto en la inauguración como en la final del Mundial 2026, convirtiéndose en una de las figuras centrales del evento deportivo más importante del planeta.

Vea acá:Calendario y fixture completos del Mundial de Fútbol de 2026

El organismo rector del fútbol mundial informó este jueves que Shakira participará en el concierto de inauguración del Mundial 2026 junto al artista nigeriano Burna Boy. El espectáculo se llevará a cabo en el histórico Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México y considerado uno de los templos más emblemáticos del fútbol mundial.

Mundial 2026: Shakira lidera el espectáculo más ambicioso de la FIFA junto a Madonna y BTS

Pero el anuncio no terminó allí. La artista barranquillera también formará parte del innovador espectáculo de medio tiempo de la final del torneo, que se celebrará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey. En este show sin precedentes también participarán figuras de talla mundial como Madonna y la banda surcoreana BTS, marcando uno de los carteles musicales más ambiciosos en la historia del deporte.

Durante la presentación oficial del evento, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el espectáculo será un hito sin precedentes. En sus palabras, el dirigente afirmó que el show será “definitivamente el mayor escenario de la historia”, en referencia al formato estilo Super Bowl que busca implementar el organismo.

También le puede interesar: Shakira le dedicó un amoroso mensaje a sus fans en plena entrevista de Noticias Caracol

El anuncio se dio a conocer a través de un video protagonizado por el cantante Chris Martin, líder de Coldplay, acompañado por personajes del programa infantil Plaza Sésamo, quienes también harán parte del espectáculo. Martin será el encargado de la curaduría artística del evento, diseñando una propuesta de entretenimiento global sin precedentes para una final de Copa del Mundo.

La producción del espectáculo estará a cargo de Global Citizen, organización internacional enfocada en la lucha contra la pobreza extrema. Además del componente musical, el evento tendrá un fuerte enfoque social, ya que apoyará el Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar hasta 100 millones de dólares durante el torneo.

Shakira, quien ha estado vinculada a la historia reciente de los mundiales, también confirmó su participación con la canción oficial del torneo, titulada “Dai Dai”. La artista anunció además que donará “el 100 por ciento de las ganancias” del tema al fondo educativo, reforzando el carácter social de su participación.

Durante su intervención en el evento Global Citizen NOW, realizado en Nueva York, la cantante destacó el sentido humanitario del proyecto. En sus palabras, la artista expresó que “estos son tiempos muy difíciles y es importante que todos nos unamos para recordar y recordarles a todos lo importantes que son nuestros niños y su educación”, subrayando el objetivo solidario de la iniciativa.

Por su parte, la cantante Madonna también reaccionó al anuncio, calificando su participación como “profundamente significativo” a través de un comunicado oficial. La artista resaltó el impacto cultural que tendrá este espectáculo dentro del contexto de una Copa del Mundo que busca expandir sus límites más allá del fútbol.

Le puede interesar: Shakira y Clovis Nienow volvieron a dar de qué hablar: redes aseguran que hubo química en entrevista

En la misma línea, la agrupación surcoreana BTS destacó el poder de la música como herramienta de unión global. El grupo señaló que “la música es el lenguaje universal de la esperanza y la armonía, y es un honor celebrar ese poder en la Copa del Mundo conectando con millones de espectadores de todo el mundo en apoyo de la educación de los niños”.

Un Mundial con espectáculo ampliado

El concepto de un espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial ya había sido anticipado por el presidente de la FIFA en marzo. En ese momento, Infantino confirmó que el organismo preparaba una edición histórica del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México desde el 11 de junio de 2026.

Sin embargo, la falta de detalles iniciales sobre el formato generó dudas, especialmente sobre una posible extensión del descanso tradicional de 15 minutos en los partidos de fútbol, lo que ha abierto debate entre aficionados y expertos.

Además, la FIFA informó que cada país anfitrión tendrá su propia ceremonia inaugural con presentaciones musicales de gran nivel. En Ciudad de México actuarán artistas como Belinda, J Balvin y Maná, mientras que en Los Ángeles se presentarán Katy Perry y Anitta. Toronto, por su parte, contará con shows de Alanis Morissette y Michael Bublé.

Precedentes en espectáculos deportivos

Aunque el formato de medio tiempo en una final mundialista es una novedad, Estados Unidos ya ha experimentado con espectáculos similares en torneos internacionales. En el Mundial de Clubes de la FIFA, celebrado en el MetLife Stadium, se realizó un show durante el descanso que extendió el tiempo habitual del partido.

Asimismo, en la Copa América 2024 en Miami, Shakira también fue protagonista de un espectáculo musical durante la final, consolidando su vínculo con los grandes eventos del fútbol internacional.

La figura de Shakira en la historia de los Mundiales

Con este anuncio, Shakira reafirma su posición como una de las artistas más influyentes en la historia de los Mundiales. Su legado incluye el icónico himno “Waka Waka”, símbolo del Mundial de Sudáfrica 2010, además de presentaciones en ceremonias de finales como Alemania 2006 y Brasil 2014.

Lea también:Madonna, Shakira y BTS harán historia en la final del Mundial con un show nunca antes visto

Su participación en el Mundial 2026 no solo consolida su relación con el fútbol, sino que la convierte en una figura central de la evolución del espectáculo deportivo global, donde música, entretenimiento y causa social se integran en un mismo escenario.