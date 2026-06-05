Nicky Jam llega a Bogotá: horarios, accesos y recomendaciones para su concierto en El Campín

Bogotá se prepara para una de esas noches en las que el reguetón no solo se escucha, también se vive desde la pinta, la energía y el coro colectivo. Este sábado 6 de junio de 2026, el Estadio Nemesio Camacho El Campín recibirá a Nicky Jam, una de las figuras más importantes de la música urbana, en un concierto producido por Alive y MegaLive que promete reunir a miles de fanáticos alrededor de los éxitos que marcaron distintas etapas del género.

El show no llega como una fecha cualquiera. Para muchos seguidores, el regreso de Nicky Jam a Colombia tiene un valor especial por la relación que el artista ha construido con el país, especialmente con Medellín, ciudad que fue clave en su renacer musical y en la consolidación de una nueva etapa de su carrera. El cantante, nacido como Nick Rivera Caminero, es reconocido por canciones como “Travesuras”, “El Perdón”, “Hasta el Amanecer”, “El Amante” y “X”, temas que lo llevaron a convertirse en una voz central del reguetón moderno.

El concierto tendrá además un código de vestimenta llamado “Urban Black”, una invitación para que los asistentes lleguen con prendas en tonos oscuros y se sumen a la estética urbana de la noche. Básicamente, la idea es que El Campín no solo suene a reguetón, sino que también se vea como una postal gigante del movimiento urbano.

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Nicky Jam en TransMilenio (TransMilenio)

Horarios, ingreso y recomendaciones para el concierto

De acuerdo con la información entregada por la producción, las puertas del estadio se abrirán desde las 5:00 p.m., mientras que el show principal está previsto para las 9:00 p.m. El evento será para mayores de 18 años, con una excepción: la localidad Oriental Alta, sectores 1 al 5, permitirá el ingreso de menores desde los 16 años, siempre en compañía de un adulto.

La organización también recomienda llegar con suficiente anticipación para pasar los filtros de seguridad y evitar contratiempos en el ingreso. La entrada deberá hacerse con el boleto digital oficial adquirido por TuBoleta.

En movilidad, la sugerencia principal es usar transporte público, especialmente TransMilenio y SITP. No se permitirá el parqueo de vehículos particulares sobre la Avenida NQS, por lo que llegar en carro puede convertirse en una vuelta más complicada que cantar completo “El Perdón”.

Así serán los accesos a El Campín

Para evitar aglomeraciones, el ingreso estará dividido por localidades. Quienes tengan Gramilla VIP y Gramilla General deberán entrar por la Carrera 30, en los filtros del costado oriental. Las localidades Oriental Baja, Oriental Alta y Norte Alta ingresarán por la Calle 57, mientras que Occidental Baja, Occidental Alta y Occidental Preferencial lo harán por la Calle 53B. En el caso de palcos, si aplica según la distribución, el acceso será por la zona preferencial de la Transversal 28.

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El evento también contará con un plan de contingencia vial dispuesto por la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Movilidad, con cierres y desvíos alrededor del estadio desde el 4 de junio hasta las primeras horas del domingo 7 de junio, según la información logística del concierto.

Nicky Jam, una carrera marcada por el renacer

La historia de Nicky Jam tiene mucho de caída, reinvención y regreso. Empezó a grabar música desde muy joven, hizo parte de la escena temprana del reguetón junto a Daddy Yankee en Los Cangris y, después de años difíciles, encontró en Colombia un punto de partida para reconstruir su carrera. Su etapa de resurgimiento se consolidó con “Voy a Beber” y “Travesuras”, y luego explotó internacionalmente con “El Perdón”, junto a Enrique Iglesias.

“Hasta el Amanecer” también fue otro golpe enorme en su carrera: llegó al número uno de Hot Latin Songs y ganó el premio Top Latin Song en los Billboard Music Awards de 2017.

Ahora, Nicky Jam vuelve a Bogotá con una noche pensada para cantar, recordar y celebrar una carrera que ha conectado generaciones. El Campín está listo; falta que ruede la música.