Pánico en la madrugada: Obreros captan perturbadora silueta que los perseguía en centro comercial en Bogotá

Un ambiente de duda y temor se apoderó de un grupo de trabajadores que adelantaba labores de mantenimiento nocturno en un reconocido complejo comercial de la capital colombiana. El incidente, que quedó registrado en un video grabado con un dispositivo móvil por los mismos operarios, muestra el instante exacto en que las actividades de remodelación se detienen abruptamente ante un suceso sin explicación aparente en los pasillos del establecimiento.

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Las imágenes, que comenzaron a difundirse masivamente a través de plataformas como X, se evidenció la reacción en tiempo real de los hombres encargados de la obra, quienes aseguran haber divisado la figura de una menor desplazándose de manera rápida a altas horas de la noche, un horario en el que el acceso al público residencial o comercial está completamente restringido.

“Graba, graba”: el registro del tenso momento entre los operarios

El material audiovisual, que dura apenas unos segundos, inicia enfocando la zona de escaleras eléctricas y los locales comerciales clausurados por la jornada nocturna. Al fondo de la toma, en el segundo nivel de la edificación, se alcanza a percibir un movimiento rápido. En ese instante, los trabajadores rompen el silencio de la estructura vacía con exclamaciones de alerta.

“Ahí va, ahí va. No, no, no. ¡Ey, ey! Ven acá. Graba, graba, graba, graba”, se escucha pronunciar a uno de los operarios con notable agitación, mientras intenta orientar la cámara de su teléfono hacia el corredor superior donde presuntamente se manifestaba la silueta.

La secuencia telefónica evidencia la urgencia de los trabajadores por documentar el hecho antes de abandonar el punto de trabajo. Luego del supuesto avistamiento, el grupo de hombres, vestidos con chalecos reflectivos de seguridad de color naranja y cascos de protección, discuten lo que acaban de presenciar y buscando resguardo cerca de sus herramientas de construcción.

Debate en redes: ¿fenómeno inexplicable o montaje digital?

La divulgación del metraje ha encendido las alarmas y la curiosidad de la audiencia digital, posicionando el hecho entre las tendencias locales de Bogotá. Entre los usuarios de las redes sociales se manejan diversas hipótesis que van desde interpretaciones místicas hasta posturas rigurosamente escépticas que intentan dar una respuesta lógica al acontecimiento.

Por un lado, un sector de los internautas sostiene que podría tratarse de un efecto óptico generado por el juego de luces y sombras de los almacenes cerrados, o bien, de un reflejo en los paneles de vidrio templado que adornan las barandas del centro comercial. Otra de las explicaciones técnicas sugeridas apunta a una posible falla en la compresión del video o a la edición malintencionada del material para generar interacciones en la red.

Hasta el momento, la administración del establecimiento comercial no ha emitido ningún pronunciamiento oficial que confirme el origen del video o que aclare la identidad de la silueta registrada por los técnicos de mantenimiento. El caso se suma a los recurrentes mitos urbanos que rodean a las grandes construcciones e infraestructuras de la ciudad cuando se quedan sin flujo de personal.