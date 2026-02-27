“Les debo mucho”, Nicky Jam anuncia su primer show en el Estadio el Campín de Bogotá

La relación entre Nicky Jam y Colombia es, sin duda, una de las historias de amor más genuinas de la industria musical. El artista, que ha acreditado a Medellín y al público colombiano como los motores de su resurgimiento artístico, finalmente ha oficializado su regreso a Bogotá con un anuncio que sacudió las redes sociales este viernes.

“Colombia me abrazó desde el primer día que pisé su hermosa tierra y a ustedes les debo mucho”, expresó el cantante con evidente emoción. Bajo la promesa de una noche cargada de sentimientos y energía, la cita quedó pactada para el próximo 6 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este concierto no es solo un repaso por clásicos como “Travesuras” o “El Perdón”. Se espera que el show sea la plataforma principal para presentar en vivo los temas de su más reciente álbum, “Insomnio”. En esta producción, Nicky explora sonidos que van desde el reguetón de la vieja escuela hasta fusiones de merengue y trap, demostrando que su vigencia sigue intacta a pesar del paso de las décadas.

Detalles de la boletería

Para los fanáticos que no quieren quedarse fuera de este evento histórico, la organización ha habilitado un pre-registro a través del sitio oficial de TuBoleta. La pre-venta oficial iniciará este martes 3 de marzo a partir de las 10:00 a.m., y se prevé que las entradas se agoten en tiempo récord dada la alta expectativa.

Nicky Jam cierra su mensaje reafirmando su respeto por la cultura local: “Cada vez que camino por las calles respiro lo que siempre me han brindado: amor, alegría, humildad, calor y respeto”. Bogotá se prepara para “romper” El Campín en lo que ya se perfila como uno de los conciertos urbanos del año.

Nicky Jam abre una nueva etapa con Bohemio

El ícono global de la música urbana y ganador del Latin GRAMMY, Nicky Jam, presentó Bohemio, su nuevo álbum de estudio y uno de los proyectos más personales de su carrera. El disco marca una etapa artística enfocada en la madurez y la introspección, en la que el cantante revisita su historia personal mientras explora nuevas sonoridades.

Cada canción funciona como un capítulo dentro de una narrativa emocional que aborda temas como el amor, la pérdida, el arrepentimiento y los nuevos comienzos.El focus track del álbum es “Olvídala”, una cumbia que evidencia la versatilidad del artista al incursionar en ritmos tradicionales latinoamericanos sin perder su esencia urbana. El proyecto también incluye fusiones con salsa y otros sonidos latinos, además de colaboraciones con artistas como Beéle, Dei V, Baby Ranks, Maisak, Ryan Castro y Chris Lebrón.