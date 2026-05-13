Nicky Jam sorprende en TransMilenio: el cantante recorrió Bogotá en bus previo a su show en el Campín

Nicky Jam, cuyo nombre real esNick Rivera Caminero, es un destacado artista del género urbano, conocido por su influencia en elreguetón y la música latina. Nació el17 de marzo de 1981 en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos. De ascendencia puertorriqueña por parte de su padre y dominicana por parte de su madre, Nicky Jam comenzó a mostrar interés por la música desde muy joven.

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Colombia en específico Medellín, fue el lugar que vio al artista renacer como un fénix tras una etapa amarga al inicio de su carrera, razón que ha llevado al artista siempre estar agradecido con el país. Este miércoles, el artista lejos de las camionetas blindadas y los esquemas de seguridad privados, sorprendió a propios y extraños al aparecer en la estación El Dorado, integrándose como un ciudadano más al flujo de TransMilenio para dirigirse al Movistar Arena.

El avistamiento ocurrió en horas de la tarde, cuando el flujo de pasajeros comienza a intensificarse. La cuenta oficial de TransMilenio fue la encargada de confirmar el suceso, compartiendo imágenes del artista mientras validaba su pasaje y recorría las instalaciones del sistema. La sencillez del cantante, quien vestía de manera casual pero inconfundible, desató una ola de emoción entre quienes se encontraban en la plataforma.

“Nicky se subió a TransMi, pasó por Portal El dorado y llegó hasta Campín - UAN usando el Sistema como cualquier usuario. Entre fotos, recorrido y mucha emoción, también nos compartió detalles de su nuevo álbum y de lo que se viene este 6 de junio en el “Tamo Activos Tour”

Cercanía con los fans y detalles de su regreso

Entre selfies, videos grabados por transeúntes asombrados y gritos de apoyo, Nicky Jam no solo se limitó a viajar; aprovechó el trayecto para interactuar con los bogotanos. Durante el recorrido, el artista se mostró cercano y accesible, conversando brevemente con algunos seguidores sobre la expectativa de su próxima presentación en la capital.

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El motivo de su presencia en la ciudad es su esperado “Tamo Activos Tour”, el cual aterrizará en el Estadio Nemesio Camacho el Campín el próximo 6 de junio.

Además de la sorpresa logística, el cantante compartió detalles sobre el proceso creativo de su nuevo álbum, asegurando que viene con un sonido renovado pero fiel a las raíces que lo convirtieron en una leyenda del reguetón. La gira que llega a Bogotá promete un recorrido por sus clásicos atemporales y los nuevos sencillos que

Este gesto de humildad para muchos refuerza el vínculo especial que el artista tiene con Colombia, el país que lo acogió en sus momentos más difíciles.

Nicky Jam abre una nueva etapa con Bohemio

El ícono global de la música urbana y ganador del Latin GRAMMY, Nicky Jam, presentó Bohemio, su nuevo álbum de estudio y uno de los proyectos más personales de su carrera. El disco marca una etapa artística enfocada en la madurez y la introspección, en la que el cantante revisita su historia personal mientras explora nuevas sonoridades.

Cada canción funciona como un capítulo dentro de una narrativa emocional que aborda temas como el amor, la pérdida, el arrepentimiento y los nuevos comienzos.El focus track del álbum es“Olvídala”, una cumbia que evidencia la versatilidad del artista al incursionar en ritmos tradicionales latinoamericanos sin perder su esencia urbana. El proyecto también incluye fusiones con salsa y otros sonidos latinos, además de colaboraciones con artistas como Beéle, Dei V, Baby Ranks, Maisak, Ryan Castro y Chris Lebrón.