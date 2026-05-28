Maluma habló de la situación política de Colombia y envió un contunde mensaje a sus seguidores

Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, suele ser noticia por sus lanzamientos musicales, sus lujosas adquisiciones o su faceta como padre. En una íntima y visceral conversación con el medio Billboard, el artista antioqueño rompió su tradicional neutralidad para desahogarse sobre la compleja situación que atraviesa Colombia de frente a la jornada electoral y así enviar un enérgico mensaje a sus millones de compatriotas.

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A pesar de pasar gran parte del año girando por los escenarios más exclusivos del planeta, Maluma dejó en claro que su mente y su corazón nunca se desconectan de su tierra natal. “A mí me duele el país. Ley. A mí me duele también”, afirmó con seriedad, explicando que el bienestar de la nación repercute directamente en su entorno más íntimo, pues tanto sus padres como su hermana siguen residiendo en Medellín.

El intérprete de Según Quién relató cómo la política se ha tomado los espacios de debate dentro de su propio hogar, revelando una reciente charla con su progenitor. “Mi papá me decía: ‘No puedo creer que lleves tantos años viajando y vos quieras volver y hablar de política’, y yo le digo que a mí me duele esta mi***a y quiero que la gente se ponga la mano en el corazón, ¡Hay que salir a votar!”, confesó el artista sin filtros.

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Consciente de la polarización que vive el país, Maluma se apresuró a aclarar que su intención no es inclinar la balanza hacia ninguna ideología ni campaña específica. Su único objetivo es combatir la abstención. “No le estoy diciendo por quién. No le estoy diciendo nada”, puntualizó el cantante, quien además sorprendió al confesar la drástica medida que ha considerado implementar para facilitar el ejercicio democrático en las jornadas electorales: “Yo estoy que... jueputa, que alquilo camiones y empiezo a llevar gente el día de las votaciones”.

El futuro de su hija París: su mayor motor

Detrás de este inesperado activismo ciudadano se encuentra su faceta más sensible: la paternidad. El artista confesó que su gran temor es que sus hijos tengan que sumarse a las estadísticas de migración debido a crisis sociales o institucionales.

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“Yo quiero que mi hija se disfrute, jueputa, su país, porque ella es de acá. París nació en Medellín y el bebé va a nacer en Medellín”, sentenció con orgullo, recalcando que luchará desde su posición para que las próximas generaciones puedan crecer en una Colombia próspera y segura.

El llamado de Maluma se da en una coyuntura clave, sumándose a una lista cada vez más larga de figuras públicas y creadores de contenido que deciden usar su altavoz para promover la participación en las urnas, recordando que el futuro del país también se escribe desde la música.