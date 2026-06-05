Murió Gilberto Quintero, hermano de Gustavo ‘El Loko’ Quintero y figura clave de Los Hispanos

La música tropical colombiana vuelve a estar de luto. Este jueves 4 de junio se conoció la muerte de Gilberto Quintero, músico antioqueño, saxofonista y hermano de Gustavo ‘El Loko’ Quintero, una de las voces más recordadas de la música decembrina en Colombia.

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Aunque para muchos el apellido Quintero está directamente asociado con la voz fiestera, irreverente y popular de Gustavo, la historia musical de la familia también tuvo en Gilberto a una figura importante. El saxofonista fue uno de los primeros integrantes de Los Hispanos, agrupación que marcó una época dentro de la música tropical colombiana y que abrió camino para varios de los sonidos bailables que todavía aparecen cada diciembre en reuniones familiares, fiestas de barrio y celebraciones populares.

¿Quién fue Gilberto Quintero?

Gilberto Quintero fue músico y saxofonista, reconocido por haber hecho parte de los primeros años de Los Hispanos, una de las agrupaciones más importantes dentro de la música tropical hecha en Colombia.

Curiosamente, su llegada a la orquesta ocurrió antes que la de su hermano Gustavo ‘El Loko’ Quintero, quien tiempo después se convertiría en una de las voces más identificables del grupo y, posteriormente, en una figura fundamental de Los Graduados.

La historia de ambos hermanos quedó ligada a ese tránsito musical entre Los Hispanos y Los Graduados, dos nombres que ayudaron a moldear el sonido popular de varias generaciones. Mientras Gustavo se consolidó como cantante y showman, Gilberto hizo parte de esa base instrumental que permitió darle fuerza y personalidad a una música pensada para el baile, la fiesta y la memoria colectiva.

De Los Hispanos a Los Graduados

Después de su paso por Los Hispanos, y tras diferencias con los directores de la agrupación, Gustavo y Gilberto Quintero se marcharon para crear Los Graduados, proyecto con el que continuaron interpretando música tropical y alcanzaron una importante popularidad, especialmente en la década de los años 80.

Esa separación terminó siendo clave para la historia del género en Colombia, pues Los Graduados se convirtieron en una agrupación con identidad propia y en una de las más recordadas por quienes crecieron escuchando canciones tropicales en emisoras, fiestas familiares y celebraciones de fin de año.

La noticia fue compartida a través de la cuenta de Instagram de Gustavo ‘El Loko’ Quintero, fallecido en diciembre de 2016. En la publicación se expresó solidaridad con la familia, allegados y admiradores del saxofonista.

“Hoy 4 de Junio del 2026, parte para la gloria eterna Gilberto Quintero, un gran ser humano, artista y familia, hermano de Gustavo Loko Quintero. Solidaridad con sus hijos, señora y seres cercanos, además sus admiradores de su gran talento”, se lee en el mensaje publicado en redes sociales.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas de la muerte de Gilberto Quintero. Lo que se sabía del músico es que se encontraba retirado de la vida artística.

Su hermano mayor, Gustavo ‘El Loko’ Quintero, murió el 18 de diciembre de 2016, luego de sufrir delicados quebrantos de salud relacionados con su aparato digestivo. Su partida marcó a los seguidores de la música tropical colombiana, especialmente por el lugar que ocupó su voz en canciones que siguen haciendo parte del repertorio popular del país.

Con la muerte de Gilberto, se cierra otro capítulo de una familia que dejó huella en la historia de la música tropical en Colombia, esa que, aunque pasen los años, sigue sonando como una forma de encuentro, nostalgia y celebración.