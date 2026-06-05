Finalistas de famoso programa de Caracol habrían sido expulsados de su hotel por fuertes problemas, ¿Qué pasó?

A medida que el exitoso concurso musical de Caracol Televisión, ‘A otro nivel’ entra en su recta final, la tensión entre los participantes ha escalado a niveles que nadie se imaginaba, traspasando por completo las pantallas y los escenarios. Mientras los televidentes esperan con ansias ver quién se coronará como el gran ganador de la temporada, detrás de cámaras se ha venido cocinando un verdadero polvorín que terminó de la peor manera posible. En este tipo de formatos, donde la convivencia y la presión de la fama juegan un papel crucial, los roces internos suelen ser el pan de cada día.

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Sin embargo, en esta oportunidad las cosas se salieron de control a tal punto que el comportamiento de los artistas terminó afectando directamente su estadía y encendiendo las alarmas de la producción, demostrando que el drama fuera del set tiene un peso estratégico innegable para convertirse en la tendencia más comentada del entretenimiento nacional.

Precisamente, el ambiente de la competencia musical se sacudió por completo en las últimas horas tras destaparse un verdadero bombazo que involucra directamente a los finalistas del formato. La controversia estalló luego de que el reconocido periodista Ariel Osorio, más conocido como ‘El Gordo Ariel’, revelara en exclusiva a través del espacio digital ‘La Corona TV’ una drástica e inesperada situación que obligó a los concursantes a armar maletas antes de tiempo.

De acuerdo con lo revelado por el comunicador, los problemas de convivencia entre algunos participantes habrían llegado a un punto tan complejo que las directivas del hotel donde se encontraban hospedados decidieron pararse en la raya y tomar una medida radical: expulsarlos del establecimiento.

“Los echaron fuera de aquí, le dijeron. El hotel donde los hospedó el Canal del Molusco simplemente dijo hasta aquí llegar. La decisión fue radical, se van fuera, busquen dónde quedarse mijo porque aquí ya no van”, sentenció ‘El Gordo Ariel’ de manera directa frente a las cámaras.

Entre los afectados por esta masiva sacada se encuentra la agrupación femenina ‘Cola de Lagarto’ donde participa Diana Orbez, recordada por la romántica propuesta de matrimonio que recibió de Leo Cocinero en plena temporada, así como los integrantes de un reconocido grupo masculino finalista.

Según las fuentes del programa de entretenimiento, tras la forzada salida, cada artista tuvo que resolver su situación como pudo; algunos acudieron a amigos, mientras que otros tuvieron que sacar plata de su propio bolsillo para costear sus últimos días en la capital. Con esta eufórica declaración, se demostró una vez más que ni siquiera estar a un paso de la gran final salvó a las estrellas de quedar metidas en el ojo del huracán.