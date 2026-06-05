¿Colombia fuera de la ONU y la OEA? La polémica propuesta de De la Espriella que enciende la campaña presidencial

Foto De la Espriella propone revisar permanencia de Colombia en la ONU y la OEA si llega a la Presidencia.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella generó una nueva controversia en la campaña electoral tras plantear la posibilidad de que Colombia revise su permanencia en organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), en caso de llegar a la Casa de Nariño.

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La propuesta fue dada a conocer durante una entrevista en el programa “Vélez por la Mañana” de Canal 1, donde el aspirante explicó que esta medida haría parte de una estrategia orientada a reducir el gasto público y redirigir recursos hacia programas sociales e inversiones internas.

Aunque el candidato aclaró que no se trata de una decisión definitiva, sí reconoció que evalúa seriamente esta posibilidad dentro de su visión de gobierno.

“No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, afirmó De la Espriella durante la conversación, al cuestionar el impacto que, según él, han tenido estos organismos internacionales en el país.

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El aspirante señaló que su propuesta responde a la idea de simplificar la estructura del Estado y revisar los compromisos internacionales que, a su juicio, no generan beneficios tangibles para la ciudadanía. En ese sentido, sostuvo que su enfoque estará centrado en optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la inversión interna.

Debate por el papel de la ONU y la OEA

Las declaraciones sobre la posible revisión de la permanencia de Colombia en la ONU y la OEA han abierto un nuevo debate político en medio de la contienda presidencial, especialmente por el rol histórico que el país ha mantenido dentro de estos organismos en temas de diplomacia, derechos humanos y cooperación internacional.

Para De la Espriella, sin embargo, estos espacios deben ser evaluados desde una perspectiva de costo-beneficio, insistiendo en que su prioridad sería garantizar resultados concretos para los colombianos.

Denuncias sobre presuntas irregularidades electorales

Durante la misma entrevista, que se extendió por cerca de dos horas, el candidato también reiteró sus denuncias sobre una presunta estrategia de compra de votos de cara a la segunda vuelta presidencial.

De la Espriella aseguró que existen preocupaciones sobre posibles irregularidades, especialmente en la región Caribe, y afirmó que ha recibido información sobre alertas emitidas por funcionarios del gobierno de Estados Unidos respecto a eventuales sanciones a quienes intenten interferir en el proceso democrático.

En ese contexto, señaló que la presencia y acompañamiento internacional podría contribuir a fortalecer la vigilancia sobre el proceso electoral en Colombia.

Polémica por el uso de la camiseta de la Selección Colombia

Otro de los puntos que generó controversia durante la entrevista fue el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actos de campaña, una práctica que ha sido objeto de debate jurídico.

El candidato volvió a aparecer con la prenda y aseguró que continuará utilizándola, a pesar de una decisión judicial que ordenó de manera provisional abstenerse de su uso en actividades proselitistas mientras se resuelve una acción de tutela.

De la Espriella calificó la medida como ilegal y afirmó que está dispuesto a asumir las consecuencias de su decisión.

La controversia surgió luego de que un juzgado de Bogotá ordenara al candidato y a su movimiento político, Defensores por la Patria, abstenerse de usar la camiseta en eventos políticos, al considerar que su uso podría afectar principios de igualdad y no discriminación.

Acciones judiciales y postura del CNE

Tras conocerse la medida, el candidato anunció que emprenderá acciones legales contra el juez que emitió la orden, argumentando que no existe prohibición para el uso de la prenda en escenarios políticos.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quirós, señaló que la camiseta de la Selección Colombia no es un símbolo patrio y que, según decisiones previas del tribunal electoral, su uso no tendría restricciones legales en campañas políticas.

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Con estas declaraciones, la campaña presidencial entra en una nueva fase de tensión política, marcada por propuestas de alto impacto, debates jurídicos y fuertes controversias en el escenario público.