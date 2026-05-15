Shakira y Clovis Nienow volvieron a dar de qué hablar: redes aseguran que hubo química en entrevista

Shakira volvió a quedar en el centro de la conversación digital, pero esta vez no fue únicamente por una canción, una gira o uno de esos movimientos de cadera que ponen a medio mundo a intentar copiarla frente al espejo. La barranquillera empezó a dar de qué hablar por cuenta de un momento que varios seguidores revivieron en redes junto a Clovis Nienow, presentador de ‘Hoy Día’, luego de que usuarios aseguraran que entre ambos hubo una química que no pasó desapercibida.

El tema empezó a moverse por clips publicados en redes sociales, donde algunos internautas señalaron que Shakira habría mirado de manera especial al conductor durante una entrevista o aparición relacionada con el programa matutino de Telemundo. Como suele pasar con este tipo de momentos, bastaron unos segundos de video, una sonrisa y un cruce de miradas para que muchos empezaran a sacar sus propias conclusiones.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Madonna, Shakira y BTS harán historia en la final del Mundial con un show nunca antes visto

Shakira dona el 100% de las ganancias de “Dai Dai” Captura de pantalla / YouTube - Shakira

Eso sí, hay que dejarlo claro: hasta el momento no existe una confirmación oficial de que Shakira haya quedado “embelesada” con Clovis, ni mucho menos de que exista algo más allá de una interacción televisiva. Lo que sí hay es conversación en redes, comentarios de seguidores y un antecedente que ayudó a que el tema agarrara más fuerza.

¿Quién es Clovis Nienow y por qué lo relacionan con Shakira?

Clovis Nienow es un modelo, actor y presentador mexicano que se ganó el cariño de muchos televidentes tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’. De acuerdo con Telemundo, el también conductor se unió oficialmente a la familia de ‘Hoy Día’ en octubre de 2024, luego de convertirse en uno de los favoritos de la audiencia.

Su relación mediática con Shakira no es nueva. El mismo programa publicó anteriormente un video en el que Clovis vivió de cerca uno de los conciertos de la barranquillera en Guadalajara, México. En ese contenido, Telemundo destacó que el presentador cantó, bailó y hasta caminó con la “Loba” durante el show, algo que en su momento ya había emocionado a sus seguidores.

Ese antecedente hizo que el nuevo clip empezara a circular con más fuerza, porque los fans no solo vieron una entrevista más, sino una especie de segundo capítulo de ese acercamiento entre el presentador y la artista colombiana. Como quien dice, las redes ya tenían el fósforo listo y el video solo terminó prendiendo la mechita.

Las redes no dejaron pasar el momento

En plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, varios usuarios comentaron la supuesta conexión entre Shakira y Clovis. Algunos hablaron de miradas cómplices, otros bromearon con que el presentador habría dejado impactada a la cantante, mientras que varios más pidieron que el programa compartiera más detalles de la entrevista.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la reacción viral. Shakira no se ha referido públicamente al tema y Clovis tampoco ha confirmado nada más allá de su trabajo como presentador. Sin embargo, el episodio demuestra una vez más que cualquier gesto de la colombiana tiene el poder de convertirse en tendencia.

Y es que con Shakira pasa algo muy particular: puede lanzar una canción, aparecer en una entrevista o simplemente sonreír frente a una cámara, y de inmediato las redes empiezan a armar novela. Esta vez, el protagonista inesperado fue Clovis Nienow, quien volvió a quedar cerquita de la “Loba” y terminó metido en una conversación que, por ahora, tiene más picante de redes que confirmaciones reales.

No se lo puede perder 🟢 📲 >>> Kimberly Reyes puso contra las cuerdas a Alejandro Estrada y Beba con incómoda pregunta sobre su relación en LCDLFC

>>> Esta nota tiene apoyos de IA curados por un periodista <<<