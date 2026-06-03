El mundial tendrá todo un álbum musical completo con Shakira a la cabeza: FIFA reveló las 18 canciones

La FIFA presentó oficialmente el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un proyecto musical sin precedentes que reunirá a artistas de diferentes continentes, géneros e idiomas para acompañar el torneo más grande en la historia del fútbol.

La producción contará con 18 canciones y ha sido descrita por el organismo como el proyecto musical y cultural más ambicioso realizado para una Copa del Mundo. Entre las grandes figuras destaca la colombiana Shakira, quien vuelve a estar vinculada al Mundial con el tema “Dai Dai”, una colaboración junto al artista nigeriano Burna Boy.

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La barranquillera, que ya dejó huella en las Copas del Mundo con éxitos como “Hips Don’t Lie” en Alemania 2006, “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014, vuelve a formar parte de la banda sonora oficial del certamen, reafirmando su estrecha relación con el evento deportivo más importante del planeta.

Un álbum para el Mundial más grande de la historia

Según explicó la FIFA, el álbum busca representar la diversidad cultural de los 48 países participantes y el espíritu de unión que caracteriza al fútbol. La producción reúne a artistas consolidados y nuevas figuras de la industria musical en colaboraciones inéditas que nacieron gracias al proyecto.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que el álbum reúne “una escuadra musical extraordinaria” acorde con la magnitud del torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Además, la organización confirmó que el álbum ya se encuentra disponible para preguardado en las principales plataformas de streaming y que varias de las canciones serán interpretadas en vivo durante los conciertos previos al Mundial y las ceremonias de apertura de las tres naciones anfitrionas.

Las 18 canciones del Álbum Oficial del Mundial 2026

Goals – LISA, Anitta y Rema Game Time – Future y Tyla Illuminate – Jessie Reyez y Elyanna Echo – Daddy Yankee y Shenseea Por Ella – Los Ángeles Azules y Belinda Three Nations – 21 Savage, Nata Cano y French Montana No Place Like Home – Major Lazer, Nelly Furtado y Davido In the Stars (Remix) – The Rolling Stones Show Me – Ayra Starr y Latto Mi México Lindo – Alejandro Fernández Blessings – Stormzy, Fridayy y Angel Energy – Ava Max y BIA Lighter – Jelly Roll y Carín León Siir Siir – Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy Partidazo – Danny Ocean Champion – IShowSpeed Love Always Wins –Cimafunk y Zema Dai Dai – Shakira y Burna Boy

Shakira vuelve a ser protagonista de un Mundial

Aunque el álbum reúne a algunas de las mayores estrellas de la música actual, la participación de Shakira genera especial expectativa entre los aficionados colombianos y los seguidores de la Copa del Mundo. Su historial de éxitos vinculados al torneo la convierte en una de las artistas más representativas de la historia reciente de los mundiales.

Con “Dai Dai”, la artista colombiana buscará sumar un nuevo capítulo a una relación que comenzó hace dos décadas y que ahora se extiende hasta el Mundial de 2026, una edición que promete ser histórica tanto dentro como fuera de las canchas.