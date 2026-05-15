Shakira le dedicó un amoroso mensaje a sus fans en plena entrevista de Noticias Caracol

La cantante colombiana Shakira asiste a la presentación de los artistas que participarán en el espectáculo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este jueves en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Shakira, sobre el concierto de la final: "Tengo una conexión indudable con los Mundiales"

Shakira puede estar hablando de un Mundial, de una canción global o de una presentación que seguramente verá medio planeta, pero cuando aparece Colombia en la conversación, el tono cambia. Eso fue lo que pasó durante una entrevista en vivo con Noticias Caracol, donde la barranquillera no solo habló de Dai Dai, su nueva canción oficial para el Mundial 2026, sino que terminó protagonizando un momento cercano con los periodistas del noticiero.

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La cantante conversó con Rafael Lamus, jefe de Show Caracol, sobre este nuevo capítulo mundialista en su carrera y el propósito social que acompaña el lanzamiento. Sin embargo, más allá del anuncio musical, uno de los instantes que más llamó la atención ocurrió hacia el final de la entrevista, cuando Shakira rompió por un momento el formato tradicional y se dirigió directamente al equipo periodístico que estaba en el set.

¿Qué les dijo Shakira a los periodistas de Noticias Caracol?

En medio de la transmisión, la artista dejó ver su emoción al saludar a quienes seguían la entrevista desde la redacción. Entre sonrisas, les dijo: “Los quiero mucho, los amo”, una frase sencilla, pero cargada de esa cercanía que suele despertar cuando Shakira habla de Colombia y de la gente que ha seguido su carrera desde sus primeros años.

De acuerdo con Noticias Caracol, el gesto generó emoción entre los periodistas presentes, pues no se trató solo de una respuesta protocolaria, sino de un saludo espontáneo en una entrevista que ya venía marcada por la gratitud de la artista hacia el país.

Antes de ese momento, Shakira también había expresado lo importante que sigue siendo Colombia en su vida. La cantante aseguró que estaba feliz de compartir ese instante con su “gente en Colombia” y con su “familia colombiana”, palabras que conectaron el lanzamiento internacional de Dai Dai con una conversación mucho más íntima y local.

Shakira también habló del propósito de ‘Dai Dai’

Durante la entrevista, la barranquillera explicó que Dai Dai no busca quedarse solo como una canción de entretenimiento para el Mundial 2026. La artista habló de la educación como uno de los ejes centrales del proyecto y señaló que sus regalías estarán destinadas a un fondo educativo.

Este lanzamiento marca otro regreso de Shakira al universo mundialista, después de canciones que quedaron instaladas en la memoria colectiva como Waka Waka y La La La. Pero esta vez, además del ritmo y la expectativa global, el momento dejó una postal muy colombiana: Shakira enviándole cariño a los periodistas de Caracol y recordando que, incluso en escenarios internacionales, su vínculo con el país sigue intacto.