Piter Albeiro trató de “traidor” a Juan Manuel Santos tras consejos a candidatos presidenciales

Con una trayectoria brillante en el mundo del entretenimiento, Piter Albeiro y las plataformas digitales, el santandereano se consolidó como uno de los humoristas más influyentes de la farándula nacional gracias a su carisma, sus récords mundiales de chistes y su innegable conexión con el público. Más allá de su talento para hacer reír a los colombianos y de su exitosa faceta como empresario en el exterior.

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Precisamente, el comediante dio de que hablar al reaccionar de manera categórica a una declaración entregada por el expresidente Juan Manuel Santos. La controversia surgió luego de que el exmandatario enviara un mensaje contundente a los candidatos que se disputan la Casa de Nariño, asegurando que el principal desafío del próximo gobierno será conciliar las diferentes corrientes políticas del país y lograr tejer acuerdos.

“El próximo gobierno va a encontrar muchos retos difíciles en materia de seguridad, fiscal, salud, energía, pero el reto más difícil y más importante es el de la gobernabilidad, conciliar diferencias políticas que solucionen esos retos, ese es el gran desafío, tejer puentes como lo hicimos nosotros cuando llegamos al gobierno”, argumentó el Nobel de Paz en su intervención.

Lejos de quedarse callado o dejar pasar la reflexión del exmandatario, Piter Albeiro decidió pararse en la raya y utilizó sus canales oficiales para lanzar un irónico y fulminante sablazo que dividió de inmediato las opiniones entre los internautas.

“Ese TRAIDOR no tiene nada que decir NI PERDON NI OLVIDO”, sentenció el humorista de manera directa y sin filtros, reviviendo las viejas rencillas políticas y demostrando una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán con sus polémicas declaraciones sobre el rumbo y la historia de la nación.

¿Cuántos hijos tiene Piter Albeiro?

El querido humorista tiene dos hijos. El mayo de la familia, Alejandro Leiva Jr., fruto de su primer, el joven, que ya se encuentra en su etapa de adolescencia y reside junto a su padre en los Estados Unidos. Hace poco más de un año volvió a convertirse en padre junto a su pareja, Isabel Brazón.