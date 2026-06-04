Famosa angéologa que se equivocó en su predicción de la primera vuelta afirma que hubo fraude en el preconteo

Si hay una figura que ha sabido ganarse el cariño, la admiración y la fidelidad de millones de hogares en el país, esa es Karen Caro. Con una trayectoria brillante en el mundo de la guía espiritual, la canalización de ángeles y las plataformas digitales, la colombiana se consolidó como una de las figuras más influyentes del entretenimiento esotérico nacional gracias a su carisma y su conexión con el público.

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Más allá de sus acertadas lecturas del destino, Karen ha sabido construir una gigantesca comunidad digital en sus redes oficiales, demostrando que su voz y sus visiones tienen un peso estratégico a la hora de conectar con las audiencias y generar intensos debates en el entorno digital.

Precisamente, la reconocida creadora de contenido sacudió el panorama de la farándula y la opinión pública nacional al salir al paso de los duros cuestionamientos que ha recibido en las últimas horas. La controversia estalló luego de que los resultados de los recientes comicios no coincidieran con las proyecciones energéticas que había compartido previamente con sus seguidores. Lejos de esconderse o evadir la situación, la experta decidió ponerse al frente de la situación para lanzar una contundente declaración.

Con la autenticidad que la caracteriza, Karen Caro Astral utilizó sus canales oficiales para ratificar su postura espiritual y enviar un picante recado a quienes la acusan de haber fallado en su lectura: “Sí hubo fraude en el preconteo”, sentenció de manera directa, asegurando de forma categórica que sus consultas siguen indicando exactamente el mismo resultado a nivel energético y que no piensa retractarse de lo dicho ante las pantallas.

Finalmente, la líder espiritual concluyó su intervención revelando el complejo momento personal que atraviesa debido a la radicalización del debate político, dividiendo de inmediato las opiniones de los internautas en las plataformas digitales. Según denunció de manera pública, la efervescencia de la situación la ha llevado a ser blanco de preocupantes intimidaciones contra su integridad. Por esta razón, afirmó que la situación ya pasó al plano legal: “He recibido amenazas por mis declaraciones y mi abogado ya adelanta denuncias ante las autoridades”, puntualizó. Con esta fuerte eufórica declaración, la angeóloga demostró que no teme pararse en la raya frente a sus detractores.