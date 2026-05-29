¿Definido en primera vuelta? Vidente usó radiestesia y reveló quién ganaría la presidencia de Colombia

El ambiente electoral está tan calificado y lleno de incertidumbre que las predicciones ya trascendieron los debates tradicionales y las encuestas de opinión para adentrarse en el terreno de lo místico.

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La encargada de sacudir por completo el avispero digital en las últimas horas fue la reconocida vidente Karen Cano, quien a través de un particular e impactante ritual energético lanzó una revelación que dejó fríos y con la boca abierta a todos los sectores políticos del país.

Haciendo uso de la radiestesia una técnica ancestral que mide los campos electromagnéticos y las vibraciones energéticas, Cano utilizó unas barras metálicas especiales para formular una serie de preguntas directas sobre el futuro de la Casa de Nariño. Para sorpresa de los miles de internautas que siguen de cerca sus predicciones, las energías invisibles respondieron de manera contundente y arrojaron una nueva versión de lo que ocurriría este fin de semana, señalando que la contienda electoral no necesitaría de un balotaje y se definiría de forma inmediata.

De acuerdo con lo expresado por las barras de radiestesia tras los rigurosos cuestionamientos de la astróloga, las fuerzas espirituales indicaron que el candidato de izquierda Iván Cepeda se coronaría como el gran triunfador de la jornada, logrando el umbral necesario para ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta. El vaticinio no paró ahí; el movimiento de las varillas místicas dictaminó que Cepeda asumirá el poder de manera oficial y se convertirá en el mandatario de los colombianos hasta el año 2030, dejando rezagadas a las fuerzas de la oposición.

Según el veredicto del ritual, a los candidatos de la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, los porcentajes de votación simplemente no les alcanzarían para forzar una segunda vuelta el próximo mes. “Esto es lo que se ve. Por lo que nos acaban de responder, definitivamente parece que él va a ganar”, sentenció de manera radical la vidente, encendiendo de inmediato un feroz debate en las redes sociales entre los simpatizantes que celebran el presagio y los sectores contradictores que miran con total escepticismo las respuestas del más allá en una de las elecciones más polarizadas de la historia reciente.