Hernán Orjuela se burló de Iván Cepeda por la camiseta de la Selección y lanzó picante sablazo, “¿Me van a denunciar?”

Hernán Orjuela es uno de los presentadores, directores y productores más recordados de la televisión colombiana; un bogotano que durante décadas acompañó los fines de semana de las familias del país liderando exitosos formatos de entretenimiento en Caracol Televisión como ‘Sábados Felices’ y ‘También caerás’. Radicado desde hace algunos años en los Estados Unidos, donde continúa expandiendo su carrera en los medios hispanos y la consultoría de comunicaciones, el comunicador jamás ha perdido la conexión con su país, Colombia.

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La contundente reacción del expresentador estalló tras conocerse las polémicas declaraciones del candidato Iván Cepeda, quien encendió las alarmas nacionales al exigirle formalmente a la Federación Colombiana de Fútbol estar en máxima alerta por el uso de las camisetas de la selección en las urnas de votación, apuntando directamente a los seguidores de la campaña de Abelardo de la Espriella. Ante lo que muchos consideraron un claro acto de intolerancia, Orjuela no se quedó callado y decidió encender sus plataformas virtuales oficiales con una burla directa que dejó fríos a los líderes de la campaña progresista.

Pero con una enorme dosis de sarcasmo, el bogotano arremetió contra las exigencias de Cepeda: “¿Y si me pongo la camiseta de Colombia hoy, o cualquier día, me van a denunciar por usurpar algún patrimonio nacional?”, sentenció de manera tajante el veterano de las pantallas a través de sus redes.

El presentador acompañó su mensaje con un divertido montaje fotográfico de su propio rostro simulando las clásicas monas o fichas de Panini para completar el álbum del mundial, desatando una oleada de interacciones en el ecosistema digital. Con esta movida, Hernán no solo dividió las opiniones, sino que se ratificó como una de las voces públicas más determinantes y arriesgadas al momento de cuestionar con humor el desespero de los poderosos.

¿Cuántos hijos tiene Hernán Orjuela?

Hernán Orjuela es el orgulloso padre de dos hijos, fruto de su sólido e inspirador matrimonio de más de treinta años con Patricia Torres. Su hijo mayor es Santiago Orjuela, un talentoso joven que decidió seguir de cerca los pasos artísticos de su padre, pero desde la industria musical, desempeñándose con éxito como productor y compositor. Por otra parte, se encuentra su hija menor, Gabriela Orjuela, quien ha mantenido un perfil mucho más reservado en las redes sociales y se encuentra enfocada de lleno en su formación profesional en el exterior. El presentador ha manifestado en múltiples oportunidades que su familia es su mayor tesoro y el motor principal detrás de su decisión de emprender nuevos proyectos en Norteamérica.