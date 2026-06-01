Astrólogo celebró acertada predicción y destapó el futuro de Abelardo de la Espriella, ¿adiós a la presidencia?

Daniel Daza es uno de los astrólogos y expertos en artes místicas más reconocidos y controvertidos de Colombia; un profesional que logró salir de los tradicionales consultorios espirituales para instalarse con fuerza en las mesas de análisis político gracias a sus lecturas de las cartas astrales de los gobernantes del país. Su nombre se convirtió en un verdadero hito de credibilidad nacional tras haber predicho con total exactitud el triunfo presidencial de Gustavo Petro hace cuatro años, lo que le ha traido consigo un respaldo en redes sociales donde miles de internautas siguen al pie de la letra cada una de sus proyecciones.

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Daza reapareció en las últimas horas en el ojo del huracán digital para sacar pecho por haberle atinado a los nombres que disputarán la segunda vuelta y destapar las crudas revelaciones que tiene guardadas de cara al veredicto definitivo.

En medio de una comentada entrevista concedida al periodista Daniel Coronell, Daza, que volvió a compartir, analizó minuciosamente las cartas astrales de los candidatos que pasaron a la gran final, dejando fríos a miles de internautas con sus revelaciones sobre las fuerzas estelares que se están moviendo detrás del poder. Sin filtros ni rodeos, el astrólogo se fue de frente al explicar la carta astral de Abelardo de la Espriella:

“Astrológicamente está muy a su favor. Eso va a ser muy difícil. Un momento, no me lo digas. Un momento, un momento, yo quiero decir una cosa, y es que, si yo viera que astrológicamente, por ejemplo, Paloma sé que no, sé que no está en su año, sé que, si yo viera que Abelardo de la Espriella, no fuera del año del caballo, hubiera nacido en otro año, y fuera del 31 de julio, que es Leo, y que el año de los Leo comienza después de las elecciones, yo diría, rotundamente, que se lleva. Sí o sí el triunfo en primera vuelta, se pega. Y lo dejo a ojos cerrados. ¿Cuál es el problema? Que acuérdate que Abelardo es del año del caballo, y estamos en el año del caballo

(....) Pero él es leo, quiero que me entiendan algo. Este es el mejor año de los signos del agua, que son cáncer, escorpio y piscis. Hasta el 30 de junio de 2026, quiere decir que están en su mejor momento hasta el 30 de junio. El 1 de julio comienza el mejor año de los signos de leo sería Abelardo, pero las elecciones no son (…) Es muy difícil que logre ganar, solo si las elecciones se corren para julio, sería una cosa atípica, no muy difícil. Ahí se le acaba toda su tarima, se le acaba todo su poder en esa parte política, a él se le viene un tema muy difícil a nivel legal".