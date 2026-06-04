Carlos Vives apoyó el discurso de Arcángel sobre la conquista española a América: “Tiene toda la razón”

Carlos Vives es uno de los exponentes musicales más importantes de Colombia, quien ha hecho un gran aporte al folclor del país por décadas y en varias ocasiones ser homenajeado por esta misma razón. La habilidad de Carlos para fusionar de manera magistral los ritmos tradicionales del país, como el vallenato y la cumbia, con sonidos más modernos, creando un estilo único lo han llevado a la fama internacional y a importantes colaboraciones.

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Sin embargo, esta vez el cantante generó conversación pero no de manera positiva, esto al expresar su respaldo absoluto a las polémicas declaraciones que el reguetonero Arcángel lanzó durante su concierto en Madrid, en el marco de su La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.

En una entrevista con el reconocido locutor puertorriqueño Molusco, Vives analizó el discurso del artista puertorriqueño, quien durante su presentación en el Movistar Arena defendió el papel histórico de España en el continente. Vives fue enfático: “Me pareció maravilloso, tiene toda la razón”. Para el samario, la región es hoy el “producto de una cultura que perdió una batalla cultural”.

Según el intérprete de La gota fría, el discurso crítico hacia la colonización ha sido, en realidad, una estrategia de debilitamiento: “Nuestros enemigos históricos... eso fue hace 300 o 400 años. Nosotros perdimos una batalla cultural, el divide y vencerás. A mi me parecieron bien sus palabras, porque somos españoles, hablamos español pero nos hemos acostumbrado a hablar mal de España.”.

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Vives profundizó en su análisis sugiriendo que quienes hablamos español hemos sido víctimas de relatos diseñados para fracturar nuestra identidad. “Mira a los que hablan inglés, mira a los que hablan francés; te vas a encontrar la ‘leyenda negra’, que es un montón de relatos que nos sembraron a nosotros mismos para no sentir empatía con nuestra madre patria”. Para el artista, esta narrativa nos mantiene “divididos, apartados, peleando entre nosotros y despotencializados”.

El origen de la polémica: Las palabras de Arcángel

La raíz de esta postura se remonta a la presentación de Arcángel en España, donde, lejos de pedir perdón por el pasado colonial, el reguetonero reivindicó la herencia hispana frente a un público que aplaudió sus palabras. “Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz”, afirmó el artista.

El cantante, conocido por su estilo directo, cuestionó la narrativa que reduce la conquista al supuesto “robo del oro”, señalando los beneficios tangibles que, a su juicio, quedaron en América: “¿Y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron para que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta?”, sentenció con vehemencia ante los asistentes.

Además de la defensa histórica, Arcángel puso en valor el idioma español, desestimando la relevancia de otras lenguas con un comentario que también generó reacciones: “Me encanta mi idioma. No me imagino hablando italiano, francés ni chino. Todo eso suena feo. Me gusta lo que hablo yo”.

Estas declaraciones, respaldadas ahora por una figura de la talla de Carlos Vives, reabren un debate profundo sobre la identidad cultural, la descolonización y cómo los latinoamericanos perciben su propia historia, alejándose de la narrativa convencional para abrazar, según estos artistas, una visión de reconciliación con la herencia española.