Carlos Vives vuelve a los escenarios en Colombia con su “Tour al sol”

Carlos Vives vuelve a encender el corazón de sus fans con la llegada de su esperada gira “TOUR AL SOL” a Colombia. El ícono de la música, quien no giraba por el país desde el año 2018, regresa con su “TOUR AL SOL”, una experiencia musical y emocional que invita a reconectar con lo esencial, celebrar la identidad y honrar aquello que realmente importa. Además, el artista también anuncia nuevas fechas en Ecuador, país que podrá disfrutar de su música y de sus grandes éxitos. La gira dará inicio en el mes de abril en Canadá y Estados Unidos.

Más que una serie de conciertos, “TOUR AL SOL” es un viaje simbólico que sigue el recorrido del sol: desde el primer rayo del amanecer, cuando la esperanza despierta; pasando por el ardiente mediodía, donde la energía y la alegría estallan en cada canción; hasta llegar al atardecer, ese instante dorado donde todo se transforma en emoción, magia y celebración colectiva.

Este anuncio llega acompañado del lanzamiento de “Te Dedico”, el primer sencillo de su próximo álbum “El Último Disco”, una canción íntima y luminosa que marca una nueva etapa artística en la carrera de Vives. Un tema que nace desde la gratitud, el amor profundo y la dedicación sincera, y que funciona como carta de presentación de un álbum que promete convertirse en un punto de encuentro entre la memoria, el presente y el futuro.

El “TOUR AL SOL” se construye como una declaración de principios. En cada escenario, Carlos Vives invita a volver a la humildad en tiempos de superficialidad, a reafirmar la identidad por encima del ego y a privilegiar la conexión real sobre el simple entretenimiento. Es una propuesta que mira más allá de la moda pasajera para abrazar el legado; que celebra el amor entrañable frente a las relaciones desechables; que defiende el respeto como lenguaje universal y elige la autenticidad como camino, incluso en medio del ruido de la fama.

Así, la música se convierte en un acto de memoria y verdad, un espacio donde las raíces dialogan con el presente y donde cada canción funciona como una luz que recuerda quiénes somos, de dónde venimos y por qué vale la pena seguir cantando juntos.

Fechas “Tour al sol” Colombia

Bogotá

Movistar Arena

Adultos: 25 de septiembre de 2026

Niños: 27 de septiembre de 2026

Venta de boletos: Tuboleta

Ibagué

Arena Néctar

18 de septiembre de 2026

Venta de boletos: Ticketmaster

Bucaramanga

Cenfer

16 de octubre de 2026

Venta de boletos: Ticketmaster

Medellín

Estadio Polideportivo de Envigado

17 de octubre de 202

Venta de boletos: Ticketmaster

Pereira

Expofuturo

6 de noviembre de 2026

Venta de boletos: Ticketmaster

Cali

Arena Cañaveralejo

21 de noviembre de 2026

Venta de boletos: Ticketmaster