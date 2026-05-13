“Nosotros éramos indios”: Arcángel desata polémica al defender la conquista española en América

Durante su presentación como parte del La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, el cantante puertorriqueño Arcángel detuvo su show en el Movistar Arena de Madrid para lanzar una encendida defensa de España y su papel en la conquista de América, rechazando de tajo las peticiones de disculpas por el pasado colonial.

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Austin Santos, nombre de pila del artista de Puerto Rico, aprovechó la euforia de sus fanáticos españoles para exponer su visión sobre la identidad hispana. Con su estilo directo y cargado de palabras fuertes, el intérprete de “La Jumpa” cuestionó a quienes critican la herencia española en el continente americano, calificando de “estupidez” la exigencia de perdones históricos que hoy marcan la agenda política de varios países latinoamericanos.

Para Arcángel, la llegada de los españoles a América no debe verse únicamente bajo la óptica del despojo, sino como un proceso de civilización y “luz”. Ante una multitud que no dejaba de vitorear cada una de sus frases, el artista reivindicó el término “hispanoamericano” por encima del de “latino”, argumentando que la verdadera raíz latina reside en Europa.

“Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Porque nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar, nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”, aseguró el cantante desde la tarima.

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El reguetonero no se guardó nada al referirse a la narrativa del robo del oro, un argumento recurrente en las críticas al colonialismo. Según Arcángel, la infraestructura y la educación actual de la región son el legado directo de ese periodo: “¿Y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día?¿De dónde salió, hijo de puta?, cuestionó de forma vehemente.

Más allá de la controversia histórica, el artista hizo hincapié en el valor del idioma español como un vínculo indestructible entre las naciones. “Me encanta mi idioma. No me imagino hablando italiano, francés ni chino. Todo eso suena feo. Me gusta lo que hablo yo”, afirmó, desatando una nueva ovación en el recinto madrileño.

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Para el cantante, la lengua es la herramienta que le ha permitido conectar con millones y es, en sí misma, un motivo de celebración y no de resentimiento. La posición de Arcángel llega en un momento de alta sensibilidad diplomática y social, donde el debate sobre el “Día de la Hispanidad” y el impacto de la colonización sigue dividiendo opiniones.

Sin embargo, el puertorriqueño fue claro en su mensaje final: “No hay que pedirle disculpas a nadie”. Con estas declaraciones, el artista no solo reafirmó su amor por España, sino que se posicionó en el centro de una tormenta cultural que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en ambos lados del Atlántico.