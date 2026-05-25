Hija mayor de Carlos Vives reveló cuál fue la reacción del artista al salir del clóset: “Estaba clarísimo”

Carlos Vives es uno de los exponentes musicales más importantes de Colombia, quien ha hecho un gran aporte al folclor del país por décadas y en varias ocasiones ser homenajeado por esta misma razón. La habilidad de Carlos para fusionar de manera magistral los ritmos tradicionales del país, como el vallenato y la cumbia, con sonidos más modernos, creando un estilo único lo han llevado a la fama internacional y a importantes colaboraciones.

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Además de su carrera musical, su vida familiar es bastante conocido que estuvo casado con la modelo puertorriqueña Herlinda Gómez, con quien tuvo sus dos hijos mayores:Carlos Enrique, quien se ha inclinado por el mundo de la producción audiovisual y el activismo, y Lucía (Lucy) Vives, una reconocida modelo, filósofa y activista que ha destacado por su fuerte voz en temas de diversidad y derechos de la mujer.

Posteriormente, junto a su actual esposa, la ex-Miss Colombia Claudia Elena Vásquez, el artista samario dio la bienvenida a los dos menores de la familia:Elena, nacida en 2008 y quien ya empieza a demostrar una fuerte inclinación por la música y el arte, y Pedro Vives, nacido en 2010, el menor de la dinastía, quien comparte con su padre una gran afición por los deportes y la cultura caribeña.

Lucy Vives reveló cómo fue salir del closet y la reacción de su padre

Lucy Vives siempre ha mostrado un apoyo incondicional hacia su padre, pero también se ha dedicado a defender los derechos humanos para las mujeres y las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Lucy tiene 30 años y es algo alejada de las redes sociales. Sin embargo, la joven concendió una entrevista a ‘La Red’ en donde confesó varios detalles de su orientación sexual.

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“Yo fui una de esas chicas que creo que nací con el rotulo aquí: hombre”, indicó en primer momento para luego expresar: “En el momento que yo salí del closet, mi papá le comentó a mi mamá como que ”¿tu no te habías dado cuenta? ¿esto es una sorpresa para ustedes? y alguien como mi papá que me vio en varios momentos de mi vida creciendo estaba clarísimo para él que yo era así“.

Para Lucy, su padre era consciente de que ella no seguiría una vida hetero normativa, sino que al contrario sentía mucho más por las mujeres alrededor que tenía: “Él chico para mí no era nada, ahí no latía nada, entonces eso era evidente desde chiquita y eso me ayudó, yo lo pelee y tuve novios pero hombre, yo tuvo mi primera novia a los 17 y ese fue el momento que ya”, comentó.

En cuanto a su vida privada, no se conoce mucho sobre la novia de Lucy, pero algunos medios afirman que su nombre es Ivonne, se dedica al modelaje igual que la hija del artista y que ambas se les ve bastante enamoradas. Además de que ambas tienen una gran relación con Carlos, que no tiene ningún prejuicio por la relación de Lucy.