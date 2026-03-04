Arcángel realizó especial homenaje a Yeison Jiménez por su primer estadio en Colombia

Austin Agustín Santos, más conocido como Arcángel, es un influyente cantante y compositor puertorriqueño, pionero del género urbano latino.Desde sus inicios a mediados de la década de 2000, como parte del dúo Arcángel & De La Ghetto, ha forjado una exitosa carrera como solista, destacándose por su versatilidad lírica, su distintiva voz y su habilidad para fusionar ritmos.

El puertorriqueño es toda una estrella para los colombianos, él mismo reconce que el país no solo le dio el “empujón” definitivo en sus inicios, sino que mantiene un vínculo tan estrecho que recientemente, en enero de 2026, su aparición sorpresa en el concierto de Bad Bunny en Medellín se volvió un fenómeno viral bajo el lema: “Llegó la octava maravilla”. Además de que también acompaño a su colega y amigo J Balvin, durante sus dos fechas en los estadios de Medellín y Bogotá.

Tanto ha sido el amoy y apoyo hacia él, que traerá el próximo 5 de septiembre su primer show en solitario en el Atanasio Girardot, de Medellín, el cual llega en el marco del anuncio de la gira internacional del artista como motivo de celebración por su segunda década de carrera musical.

‘La octava maravilla world tour’ llegará a más de diez países latinoamericanos y se espera que próximamente se anuncien nuevas fechas para su espectáculo. Sin embargo, el boricua ha sorprendido a su público colombiano con el video que dio el anuncio, pues en él rindió un homenaje hacia el cantante fallecido a inicios del 2026, Yeison Jiménez.

Arcángel apareció en una hacienda de cabellos, con “El Aventurero” de Yeison sonando de fondo, expresando su gusto por la pasión que tenía el caldense hacia los equinos. “Colombia, cinco de septiembre, estadio atana… anastasio Girardot. Salud, la octava maravilla, expresó, haciendo referencia a una entevista en la que pronunció el nombre del recinto mal, diciendo “anastasio”.

En cuanto al cantante fallecido expresó: “@yeison_jimenez y yo Compartimos dos de las mismas pasiones amor por los caballos y amor por la tierrita QDEP Maestro!!!“. Mientras que, el concierto se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, pero sus boletas estáran a la venta est jueves 5 de marzo desde las 10:00 am.