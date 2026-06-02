Finalista de La Casa de los Famosos reveló que se arrepintió de votar por De la Espriella: “me informé”

La creadora de contenido y exparticipante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, Melissa Gate, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de publicar un video en el que aseguró que se arrepiente de haber manifestado apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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Melissa, quien se convirtió en una de las figuras más populares del reality gracias a su personalidad directa, su sentido del humor y las constantes controversias que protagonizó dentro de la casa, habló sobre el tema tras recibir críticas de algunos seguidores por una publicación relacionada con el aspirante presidencial.

En un video difundido en sus redes sociales, la influenciadora reconoció que inicialmente expresó una opinión sin haber investigado a profundidad sobre el candidato.

“Yo no había investigado, solamente mi amigo me dijo, mi amiga me dijo. Pido disculpas, ahora que ya sé quién es el señor y que sé que no está a favor de los animales, no lo voy a apoyar”, manifestó.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron miles de comentarios. Mientras algunos usuarios destacaron que reconociera públicamente haber cambiado de opinión tras informarse mejor, otros cuestionaron que hubiera expresado una posición política sin conocer previamente las propuestas y posturas del candidato.

¿Quién es Melissa Gate?

Melissa Gate alcanzó gran reconocimiento nacional tras su participación en La Casa de los Famosos Colombia. Durante el programa se consolidó como una de las concursantes más comentadas en redes sociales gracias a sus enfrentamientos, frases virales y una comunidad de seguidores que impulsó constantemente su permanencia en la competencia.

Antes de su paso por la televisión, ya contaba con una importante presencia digital como creadora de contenido, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram. Tras salir del reality, su popularidad continuó creciendo y hoy es una de las influenciadoras colombianas con mayor interacción en redes sociales.

El pronunciamiento de Melissa se produce en medio de una campaña presidencial altamente polarizada. La creadora de contenido decidió aclarar públicamente su posición después de que varios usuarios le señalaran diferencias entre algunas de sus causas, especialmente la defensa de los animales, y posturas atribuidas al candidato. Hasta el momento, Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado sobre las declaraciones de la influenciadora.

¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial?

Tras los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el 31 de mayo, Colombia volverá a las urnas el próximo domingo 21 de junio de 2026, cuando los ciudadanos deberán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro, quienes obtuvieron las dos votaciones más altas de la jornada electoral.

Ninguno de los candidatos alcanzó el 50 % más uno de los votos válidos exigidos para ganar en primera vuelta, por lo que la elección presidencial se definirá en este balotaje, que determinará quién ocupará la Casa de Nariño durante el periodo 2026-2030.