Así fue la eufórica reacción de Nataly Umaña ante la victoria de Alejandro Estrada en ‘La Casa de los Famosos’

La espera terminó y, tras una temporada cargada de emociones, estrategias y alianzas, el público colombiano ha tomado una decisión definitiva. En una gala cargada de tensión, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron que Alejandro Estrada es el gran ganador de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2026’.

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Con un contundente respaldo del 63.87 % de los votos, el actor y empresario cucuteño se alzó con el premio mayor, consolidándose como el favorito de la audiencia. La final, que mantuvo a los televidentes al filo de sus asientos, dejó una tabla de posiciones que reflejó las preferencias del público a lo largo de las últimas semanas.

Tras Estrada, el humorista y creador de contenido Juanda Caribe se quedó con el segundo lugar al obtener el 28.11 % de los votos. El podio fue completado por Valentino Lázaro (4.29 %) y Bebi Bernal (3.72 %), quienes ocuparon el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Nataly Umaña festejó la victoria de su exesposo

La victoria de Estrada despertó una expectativa particular en redes sociales: la reacción de su exesposa, la también actriz Nataly Umaña. La relación entre ambos, marcada por los reflectores de la televisión nacional, generó durante meses comentarios incisivos por parte de los internautas.

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Días antes de la gran final, un usuario en redes sociales desafió a Umaña escribiendo: “Solo quiero ver tu cara cuando Alejo gane La Casa de los Famosos”. Lejos de caer en provocaciones o mostrar incomodidad, Nataly dio una lección de madurez y templanza. “Pues de felicidad, yo siempre voy a alegrarme por las cosas bonitas que les pasan a las personas y más si son importantes en mi vida”, respondió, dejando claro que las heridas del pasado han sanado.

Y así lo demostró. Tras confirmarse el triunfo de Estrada, circularon videos en plataformas digitales donde se observa a Nataly Umaña celebrando de manera eufórica junto a un grupo de amigas. Con gritos de júbilo y una sonrisa genuina, la actriz no dudó en reconocer el mérito de su exesposo: “¡Felicidades, te lo mereces!”, exclamó mientras brindaba por el triunfo del actor.

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Por su parte, Alejandro Estrada agradeció entre lágrimas el apoyo incondicional de sus seguidores, quienes lo llevaron a obtener una diferencia abrumadora frente a sus competidores. Con esta victoria, Estrada no solo cierra un capítulo inolvidable en su carrera profesional, sino que pone punto final a las especulaciones sobre su entorno personal, demostrando que, incluso tras el conflicto, es posible mantener la cordialidad y la alegría por el éxito ajeno.

Carla Giraldo anunció nueva temporada de La Casa de los Famosos’

Antes de despedir la transmisión, la presentadora Carla Giraldo tomó la palabra para dar un último anuncio que emocionó a los televidentes: la confirmación oficial de que ‘La Casa de los Famosos Colombia’ regresará con una cuarta temporada en 2027.

Este anuncio cierra con broche de oro un ciclo exitoso, dejando la puerta abierta para nuevas polémicas, alianzas y, sobre todo, para seguir cautivando a la audiencia que ha convertido a este formato en uno de los programas más vistos de la televisión nacional.