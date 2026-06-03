Feid apareció de sorpresa en la Universidad de Antioquia y para muchos expuso su postura política

Feid, también conocido artísticamente como Ferxxo, es un cantante, compositor y productor discográfico colombiano que se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música urbana actual. Nacido en Medellín, inició su carrera detrás de escena escribiendo éxitos globales para otros artistas —como el famoso “Ginza” de J Balvin— antes de dar el salto definitivo como solista.

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Feid ha logrado conectar de manera única con el público juvenil, convirtiéndose en un verdadero fenómeno cultural y un referente del género a nivel internacional. Detrás del éxito global de Feid hay un núcleo familiar muy unido y de raíces profundamente artísticas y educadoras en Medellín. Sus padres son Jorge Mario Villada, un reconocido profesor de artes plásticas y pintor, y Berta Lucía Hoyos, una psicóloga y educadora que guio su sensibilidad desde la infancia.

Sin duda, una de las piezas más fundamentales en su engranaje creativo es su única hermana, Manuela Villada. Ella es diseñadora gráfica y de modas, y se ha convertido en la mente maestra detrás de toda la identidad visual del “Ferxxo”. Desde el característico uso del color verde, las portadas de sus álbumes y los carteles de las giras, hasta el estilo de la mercancía oficial, todo pasa por el filtro creativo de Manuela, demostrando que el fenómeno actual es, en gran medida, un exitoso proyecto familiar.

Feid se presentó en la UdeA de Medellín

El martes 2 de junio el cantante paisa sorprendió a todos al presentarse en un evento especial en la Universidad de Antioquia (UdeA), un escenario que tiene un significado profundamente personal para él, ya que su padre se desempeñó durante años como profesor de artes en esta misma institución.

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Durante su aparición, el artista no solo conectó con los jóvenes desde su música, sino que aprovechó el espacio para lanzar un emotivo mensaje en el que invitó a los asistentes a valorar la academia y a continuar con sus estudios. Este gesto fue ampliamente aplaudido en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la humildad del reguetonero y su capacidad para inspirar positivamente a las nuevas generaciones desde un espacio público y masivo.

Para muchos usuarios en redes, esta sorpresiva aparición y su discurso cargado de motivación estudiantil no fueron casualidad, sino que se leyeron como un sutil pero poderoso respaldo a la educación pública del país. La respuesta de Feid cobró una relevancia política y social aún mayor al darse apenas un par de días después de la intensa jornada electoral que vivió Colombia el pasado domingo.

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En un contexto nacional donde el acceso y la financiación de las universidades estatales suelen estar en el centro del debate, la comunidad digital interpretó la visita del intérprete a la UdeA como una postura clara en favor del fortalecimiento educativo, demostrando que, más allá del “Ferxxo” y las fiestas, el artista mantiene un vínculo firme con las realidades sociales de su tierra natal.