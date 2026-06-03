Carolina Ramírez de La Reina del Flow compartió la llegada de su primer hijo: así se ve Sur

La actriz colombiana Carolina Ramírez atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. A sus 42 años, la artista confirmó el nacimiento de su primer hijo, una noticia que emocionó a sus seguidores luego de que meses atrás sorprendiera al anunciar un embarazo que mantuvo en reserva durante gran parte de la gestación.

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Ramírez, recordada por interpretar a Yeimy Montoya en la exitosa serie La Reina del Flow, compartió la llegada de su bebé a través de redes sociales. El pequeño, llamado Sur, nació el 2 de junio y se convirtió en el primer hijo de la actriz. Su pareja, el productor argentino Martín Cornide, reveló algunos detalles del nacimiento y celebró públicamente la llegada del nuevo integrante de la familia.

¿Quién es Carolina Ramírez?

Nacida en Cali, Carolina Ramírez es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana. Su carrera incluye producciones como La hija del mariachi, La Pola, Séptima Puerta y De Brutas Nada. Sin embargo, fue su papel como Yeimy Montoya en La Reina del Flow el que la consolidó como una de las figuras más populares de la televisión latinoamericana.

Durante los últimos años también ha desarrollado proyectos enfocados en bienestar, espiritualidad y crecimiento personal, actividades que comparte junto a su actual pareja en México.

¿Quién es la pareja de Carolina Ramirez?

Durante más de una década, Carolina mantuvo una relación con el empresario argentino Mariano Bacaleinik, con quien incluso llegó a vivir en Argentina. La pareja fue considerada una de las más estables del entretenimiento colombiano antes de su separación.

Tras el fin de esa relación, la actriz confirmó que había vuelto a encontrar el amor junto al productor argentino Martín Cornide, quien actualmente es su compañero de vida y el padre de su hijo.

Cuando anunció su embarazo en febrero, Carolina explicó que había mantenido la noticia en privado durante varios meses y describió la experiencia como un proceso profundamente personal.

“La vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos”, expresó la actriz al compartir la noticia con sus seguidores.

En entrevistas posteriores también confesó que el embarazo le presentó algunos retos físicos mientras grababa la tercera temporada de La Reina del Flow, aunque aseguró que estaba disfrutando cada etapa de la experiencia.

La llegada de Sur marca una nueva etapa para la actriz caleña, quien durante años manifestó que la maternidad llegaría cuando sintiera que era el momento adecuado. Ahora, luego de una exitosa carrera en la televisión colombiana e internacional, Carolina Ramírez suma uno de los capítulos más importantes de su historia personal.