Daniel Ospina se burló del polémico baile de la hija de De la Espriella con WestCol

Abelardo de la Espriella volvió a ser tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no solo por sus declaraciones políticas, sino por un momento bastante particular durante su aparición en el stream de WestCol. En medio de la transmisión, el candidato llevó a su hija y a unas amigas a bailar junto al creador de contenido, una escena que rápidamente empezó a moverse en redes y que no pasó desapercibida para el periodista y comediante Daniel Ospina.

El momento generó todo tipo de comentarios, pues para muchos usuarios resultó llamativo ver cómo un espacio de campaña política terminó mezclándose con una dinámica mucho más propia del entretenimiento digital. Como era de esperarse, en redes no faltaron quienes lo tomaron con humor, quienes lo criticaron y quienes simplemente quedaron con cara de “¿qué está pasando aquí?”.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Daniel Ospina, quien reaccionó desde el humor familiar, pero con esa puntada que también deja una crítica entre líneas.

“Yo le hago esto a mis hijas y me van echando de la casa en un parpadeo...”, escribió Ospina al referirse al momento.

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El comentario de Daniel Ospina que abrió conversación

La frase conectó con varios usuarios porque aterrizó la escena en una pregunta sencilla: ¿qué tan cómodo resulta para una familia exponer a sus hijas en un momento de baile dentro de un stream político y masivo? Y aunque el comentario de Ospina tuvo tono de chiste, también recogió parte de la incomodidad que varios internautas expresaron tras ver la escena.

La presencia de De la Espriella en el stream de WestCol ya venía siendo comentada por tratarse de una movida poco tradicional dentro de una campaña presidencial. En lugar de quedarse únicamente en entrevistas formales o escenarios políticos, el candidato entró en un espacio donde el lenguaje, la audiencia y las dinámicas son más cercanas al entretenimiento, los memes y la viralidad.

Pero el momento con su hija y sus amigas fue el que terminó elevando la conversación. Para algunos, fue una estrategia más para conectar con públicos jóvenes y mostrar una faceta distinta del candidato. Para otros, fue una escena innecesaria que abrió preguntas sobre los límites entre política, familia y contenido digital.

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Lo cierto es que, en tiempos de campaña, los candidatos ya no solo compiten en tarimas, debates o entrevistas tradicionales. También buscan entrar en los espacios donde están las audiencias jóvenes, incluso si eso implica exponerse a formatos donde cualquier gesto puede terminar convertido en tendencia.

Daniel Ospina, con una frase corta y bastante cotidiana, terminó poniendo en palabras lo que muchos estaban pensando: que una cosa es intentar conectar con nuevas audiencias y otra muy distinta es saber hasta dónde llevar ciertos momentos familiares en una transmisión pública.

Por ahora, la escena sigue dando de qué hablar en redes. Y como suele pasar con WestCol, lo que empezó como un stream terminó convertido en una discusión mucho más grande sobre política, espectáculo y los límites de la exposición familiar en internet.