‘Suso’ se metió en la colada de la política y salió en defensa de Fajardo y en contra de Isabel Zuleta

Si hay un personaje que ha sabido ganarse el cariño, las sonrisas y la fidelidad de millones de hogares en el país, ese es ‘Suso el Paspi’. Con una trayectoria brillante en el mundo de la televisión y el teatro, la carismática creación de Alejandro Hoyos se consolidó como uno de los humoristas más influyentes del entretenimiento nacional gracias a su particular forma de hablar y su exitoso formato dominical.

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Más allá de sus chistes y sus tradicionales entrevistas a las grandes celebridades, Hoyos ha sabido construir una plataforma masiva donde la cercanía con el público es la prioridad, demostrando que detrás de la comedia y la característica mueca de su personaje también hay un ciudadano atento a la realidad nacional, cuyas opiniones logran sacudir las plataformas digitales en cuestión de minutos.

Precisamente, el comediante encendió la controversia en las redes sociales al reaccionar de manera categórica a un video que se volvió viral en las últimas horas, en el cual la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, desató una oleada de comentarios por sus posturas. Lejos de utilizar el humor satírico al que tiene acostumbrados a sus seguidores, el antioqueño decidió ponerse serio para lanzar una fuerte acusación sobre la gestión y las verdaderas intenciones de la congresista.

Hoyos utilizó sus plataformas oficiales para replicar de manera contundente las palabras de la funcionaria, exponiendo lo que, según su criterio, constituye una desconexión total con las necesidades de las comunidades vulnerables del departamento de Antioquia.

“La que no ha hecho nada por Ituango. La que se subió al congreso en lista cerrada para ‘ayudar’ al pueblo solo le interesa ganar más y más, la que confesó que le hicieron campaña sucia a Sergio Fajardo”, sentenció el artista de manera directa, recordando los controvertidos episodios que han rodeado la carrera legislativa de Zuleta.

Finalmente, el hombre detrás de ‘Suso’ concluyó su mensaje con una contundente reflexión que de inmediato dividió las opiniones entre los internautas, reafirmando su total rechazo a las dinámicas tradicionales del poder legislativo. “Esa mujer representa, para mí, todo lo que está mal en política”, puntualizó Hoyos. Con esta fuerte declaración, el humorista se sumó a la lista de personalidades del espectáculo que deciden tomar partido abiertamente frente a las actuaciones de los líderes políticos del país, generando una intensa interacción digital.