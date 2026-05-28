Alerta mundialista: Incautan 200.000 láminas falsas de Panini y encienden alarmas por estafas

Álbum Panini y Neymar - Fotos: Redes sociales de Panini y de Brasil el 19 de mayo del 2026

La histórica expansión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a 48 selecciones no solo cambió el formato del torneo, sino que desató una auténtica fiebre por completar el álbum oficial de Panini, el más grande de la historia con 980 cromos frente a los 670 de Catar 2022. Sin embargo, este furor masivo también le abrió la puerta a las mafias de la falsificación en América Latina.

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Las alarmas se encendieron en Brasil tras un masivo operativo de la Policía Civil de Río de Janeiro en Nova Iguaçu. Las autoridades incautaron un cargamento ilegal de cerca de 200.000 láminas falsificadas, además de cientos de camisetas adulteradas de la selección brasileña con logos de la marca Nike relacionadas con el torneo de 2026. La investigación continúa abierta para rastrear los centros de fabricación y distribución de estos productos ilegales.

Guía para coleccionistas: ¿Cómo detectar una lámina falsa?

Ante la circulación de copias en internet y puestos informales, expertos y coleccionistas han compartido claves fundamentales para verificar la autenticidad de los cromos antes de comprar o intercambiar:

Calidad y textura del papel: Las láminas falsas suelen imprimirse en un papel notablemente más grueso y presentan una textura áspera al tacto en comparación con las piezas originales.

Las láminas falsas suelen imprimirse en un papel notablemente más grueso y presentan una textura áspera al tacto en comparación con las piezas originales. Definición e impresión: Las falsificaciones carecen de nitidez y exhiben una baja resolución en los colores y detalles de los jugadores.

Las falsificaciones carecen de nitidez y exhiben una baja resolución en los colores y detalles de los jugadores. El reverso del cromo: Las piezas auténticas incluyen siempre la impresión oficial de Panini en la parte posterior; muchas de las copias incautadas venían completamente en blanco.

Las piezas auténticas incluyen siempre la impresión oficial de Panini en la parte posterior; muchas de las copias incautadas venían completamente en blanco. Códigos y sellos oficiales: Los empaques y cajas originales deben contar con un código QR de verificación y, de forma indispensable, el sticker oficial de la FIFA .

Los empaques y cajas originales deben contar con un código QR de verificación y, de forma indispensable, el . Cuidado con los precios “regalados”: El valor de referencia comercial es de aproximadamente 2 dólares por sobre y 100 dólares por la caja de 50 paquetes. Si el precio está muy por debajo, es una señal inminente de fraude.

El peligro de los PDF y la alerta en Colombia

Las autoridades también advirtieron sobre los riesgos de las “impresiones caseras”, una modalidad donde se distribuyen archivos PDF con las plantillas completas para que los aficionados impriman sus propios cromos autoadhesivos. Aunque visualmente intentan imitar el producto, los expertos señalan que carecen de los acabados y el brillo característico de la colección oficial.

La preocupación ya cruzó fronteras y llegó a Colombia, donde las autoridades han detectado reportes sobre páginas web fraudulentas y perfiles falsos en redes sociales. Los ciberdelincuentes se están aprovechando de la alta demanda y la escasez de inventarios en algunos sectores para estafar a los compradores prometiendo cajas de sobres a precios irrisorios.

La principal recomendación para los coleccionistas colombianos es adquirir el material de forma exclusiva en los puntos de venta autorizados que se pueden consultar directamente en el sitio web de Panini, blindando así su dinero frente a la piratería internacional.