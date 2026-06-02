¿Habrá Ley Seca durante el Mundial? La segunda vuelta presidencial se cruzará con partidos clave de Colombia

La segunda vuelta presidencial en Colombia no solo llega en medio de un ambiente político intenso, también se cruzará con uno de los eventos que más mueve conversaciones, reuniones familiares, bares y planes con amigos: el Mundial de fútbol 2026. Y claro, la pregunta apareció rápido entre muchos ciudadanos: ¿habrá Ley Seca justo cuando se estén jugando partidos del torneo?

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La duda tiene sentido. La segunda vuelta presidencial está prevista para el domingo 21 de junio, fecha en la que Colombia deberá escoger entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, luego de que ninguno de los candidatos lograra superar el 50 % de los votos en primera vuelta, esa jornada definirá quién gobernará el país entre 2026 y 2030.

¿Habrá Ley Seca en la segunda vuelta presidencial?

Por ahora, con la información disponible, la respuesta más responsable es que debe esperarse la confirmación oficial del Gobierno Nacional o de las autoridades locales sobre las medidas específicas para la segunda vuelta. Sin embargo, el antecedente más cercano es claro: para la primera vuelta presidencial, el Ministerio del Interior expidió medidas de orden público que incluyeron Ley Seca desde las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 p. m. del lunes 1 de junio, según el Decreto 188 citado por medios nacionales.

Es decir, si se mantiene un esquema similar para la segunda vuelta, la restricción podría afectar la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos y espacios públicos durante parte del fin de semana electoral. Pero ese horario todavía debe verificarse con el decreto o comunicación oficial que se emita para esa jornada.

¿Qué tiene que ver el Mundial?

El cruce genera conversación porque el Mundial 2026 estará en marcha desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, con partidos de fase de grupos durante esos días. La Selección Colombia, según el calendario divulgado por medios deportivos, jugará su fase de grupos el 17, 23 y 27 de junio, por lo que no tendría partido justo el día de la segunda vuelta, pero sí habrá ambiente mundialista en el país.

La situación puede impactar especialmente a bares, restaurantes y comercios que suelen prepararse para recibir público durante los partidos del Mundial. Aunque el fútbol no sería la causa de la restricción, sí quedaría atravesado por una medida electoral que busca mantener el orden público durante las votaciones.

Por ahora, la recomendación es sencilla: antes de hacer planes con cerveza, pantalla gigante y camiseta puesta, revise el decreto oficial de Ley Seca para la segunda vuelta. Porque esta vez, la jornada democrática podría ganarle el pulso al plan mundialista.