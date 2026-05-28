De la mano de Dzeko, Bosnia y Herzegovina jugará su segundo mundial

Selección europea en crecimiento que jugará su segundo Mundial tras más de una década de lo que fue su estreno en Brasil 2014. Combina experiencia con jóvenes talentosos.

Su clasificación llegó en los Playoffs de Europa en donde venció en penales (4-1) a Italia en la final de su llave, tras empatar 1-1. Igual suerte tuvo previamente en la semifinal de su ruta, en donde igualó 1-1 con Gales y se impuso 4-2 en penales. Provino del grupo H en donde fue segundo (17 puntos), superado solo por Austria (19 puntos), en una zona en donde quedaron en el camino Rumanía, Chipre y San Marino.

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Historial en Mundiales: 1 (2014)

Mejor participación: Fase de grupos (2014)

Ranking FIFA actual: 65 (1385.84 puntos)

Jugador clave

Sergej Barbarez (Federación de Bosnia)

Edin Džeko: (Edad: 40 años/ 17/03/1986– Sarajevo | Altura: 1,93 m | Posición: Delantero| Equipo: FC Schalke 04 (GER)| Partidos con la selección: 148 | Goles con la selección: 73)

DT: Sergej Barbarez (Bosnia y Herzegovina – 54 años)

Sergej Barbarez (Federación de Bosnia)

Como jugador debutó en el Velež Mostar de la antigua Yugoslavia y luego desarrolló su carrera en clubes de Alemania entre 1991 y 2008, cerrando su ciclo en el Bayer Leverkusen. Como entrenador, se estrenó al mando del combinado de su país en abril de 2024.

Fixture:

12/6: Canadá vs Bosnia y Herzegovina | 2:00 p.m. | BMO Field, Toronto

18/6: Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 2:00 p.m. |SoFi Stadium, Inglewood

24/6: Bosnia y Herzegovina vs Catar | 2:00 p.m. | Lumen Field, Seattle

Distancias:

Canadá vs Bosnia y Herzegovina | Sarajevo / BMO Field, Toronto: 7334 km

Suiza vs Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto / SoFi Stadium, Inglewood: 3504 km

Bosnia y Herzegovina vs Catar | SoFi Stadium, Inglewood / Lumen Field, Seattle: 1553 km

*Total entre sedes: 5058 km | total desde su capital (Sarajevo): 12392 km

Convocatoria final

Porteros: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Defensas: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens)

Centrocampistas: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven)

Delanteros: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)

Director Técnico: Sergej Barbarez