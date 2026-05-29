Catar llega al Mundial 2026 como vigente campeón de Asia

El actual campeón de la Copa de Asia (2023) y quien debutó en la cita orbital en calidad de anfitrión en 2022, jugará su segundo mundial, el primero para el que se clasifica desde la eliminatoria. Sigue apostando por una base consolidada. Equipo táctico y disciplinado.

Logró su cupo al ganar el grupo A en la fase definitiva de eliminatoria asiática (ronda 4) al terminar con 4 puntos, tras superar 2-1 a Emiratos Árabes e igualar 0-0 con Oman. Previamente (ronda 2), ganó su zona (16 puntos) ante Kuwait (7), India (5) y Afganistán (5). En la fase 3, clasificó en el cuarto lugar (13 puntos), superado por Irán (23), Uzbekistán (21) y Emiratos Árabes (15). En esa misma zona quedaron en el camino Kirguistán (8) y Corea del Norte (3).

Historial en Mundiales: 1 (2022 como anfitrión)

Mejor participación: Fase de grupos (2022)

Ranking FIFA actual: 55 (1454.96 puntos)

Jugadores clave:

Akram Afif (Federación de Catar)

Akram Afif (Edad: 29 años /18/11/1996– Doha | Altura: 1,77 m | Posición: Extremo Izquierdo| Equipo: Al-Sadd SC (QAT)| Partidos con la selección: 126 | Goles con la selección: 40)

Edmilson Junior

Al-Hashmi Al-Hussain

DT: Julen Lopetegui (ESP – 59 años)

Julen Lopetegui (Federación de Catar)

El de mayor reconocimiento en su zona. Como jugador actuó en varios clubes dentro de su país, entre los que se destacan Real Madrid y Barcelona. Como entrenador, también pasó por el cuadro Merengue, además de reconocidos clubes de su país, Portugal y la Premier League. Fue seleccionador de España, cargo del que fue despedido dos días antes del Mundial de Rusia 2018, por anunciarse su fichaje a Real Madrid, sin haber informado a la RFEF. En Catar está desde mayo del 2025.

Fixture:

12/6: Catar vs Suiza | 2:00 p.m. | Levi’s Stadium, Santa Clara

18/6: Canadá vs Catar| 5:00 p.m. | BC Place, Vancouver

24/6: Bosnia y Herzegovina vs Catar | 2:00 p.m. | Lumen Field, Seattle

Distancias:

Catar vs Suiza | Doha / Levi’s Stadium, Santa Clara: 13013 km

Canadá vs Catar| Levi’s Stadium, Santa Clara / BC Place, Vancouver: 1323 km

Bosnia y Herzegovina vs Catar | BC Place, Vancouver / Lumen Field, Seattle: 196 km

*Total entre sedes: 1519 km | total desde su capital (Doha): 14533 km