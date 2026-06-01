Falcao sí va al Mundial: confirmado el canal en el que comentará para Colombia

El histórico delantero colombiano Radamel Falcao García tendrá una nueva faceta durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. ESPN anunció oficialmente la incorporación del máximo goleador de la Selección Colombia a su equipo de transmisiones para el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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A través de sus redes sociales, la cadena deportiva confirmó el fichaje del atacante samario con un mensaje que rápidamente generó expectativa entre los aficionados:

“Fichaje de lujo. Radamel Falcao se suma a ESPN para comentar los partidos de Colombia en el Mundial 2026. La Copa Mundial de la FIFA 2026 por el Plan Premium de Disney+”.

La llegada de Falcao a las transmisiones representa una de las apuestas más importantes de ESPN para la cobertura del torneo, aprovechando la experiencia y el conocimiento de quien ha sido uno de los referentes más importantes en la historia del fútbol colombiano.

El anuncio deja claro que participará en los comentarios de los encuentros de la Selección Colombia, que volverá a disputar una Copa del Mundo tras su ausencia en Catar 2022.

El exjugador de clubes como Atlético de Madrid, AS Monaco y River Plate se suma así a la lista de exfutbolistas que han dado el salto a los medios de comunicación una vez concluida o en la etapa final de sus carreras deportivas.

La presencia del “Tigre” en las transmisiones de ESPN será para hacer dupla con el ya anunciado Carlos Valdés como comentaristas para los partidos de la Selección Colombia.