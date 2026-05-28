Como anfitrión, Canadá apunta a su mejor desempeño en un Mundial

Anfitrión del torneo junto a Estados Unidos y México. Canadá vive un crecimiento sostenido en los últimos años. Con una generación joven y veloz, busca consolidarse como protagonista tras su regreso a los mundiales en 2022.

Se clasificó como una de las anfitrionas.

Su más reciente competencia oficial fue la Copa de Oro (2025) en donde cayó en cuartos de final en penales contra Guatemala, tras igualar 1-1. En la fase de grupos venció a Honduras (6-0), empató con Curazao (1-1) y le ganó a El Salvador (2-0).

Vea acá: “Suma un campeón”, desde la sub-17, Lorenzo llamó a un nuevo integrante a la Selección Colombia para el Mundial 2026

Historial en Mundiales: 2 (1986, 2022)

Mejor participación: Fase de grupos

Ranking FIFA actual: 30 (1556.48 puntos)

Figura

Alphonso Davies (Canada Soccer)

Alphonso Davies (Edad: 25 años/02/11/2000 – Buduburam (Ghana) | Altura: 1,85m | Posición: Lateral/extremo izquierdo| Equipo: Bayern Múnich (GER) | Partidos con la selección: 58 | Goles con la selección: 15)

Otros jugadores clave:

Jonathan David

Stephen Eustáquio

DT: Jesse Marsch (USA – 52 años)

Canadá Mundial (FIFA)

Como futbolista actuó en varios clubes de la MLS entre 1992 y 2009; luego dio el salto como asistente técnico de Bob Bradley en la Selección de Estados Unidos. En su rol de primer entrenador dirigió a clubes de Canadá, USA, Austria, Alemania e Inglaterra. Asumió el seleccionado de la hoja de maple desde 2024.

Fixture:

12/6: Canadá vs Bosnia y Herzegovina | 2:00 p.m. | BMO Field, Toronto

18/6: Canadá vs Catar| 5:00 p.m. | BC Place, Vancouver

24/6: Suiza vs Canadá |2:00 p.m. | BC Place, Vancouver

Distancias:

Canadá vs Bosnia y Herzegovina | Ottawa / BMO Field, Toronto: 352 km

Canadá vs Catar| BMO Field, Toronto / BC Place, Vancouver: 3357 km

Suiza vs Canadá | BC Place, Vancouver / BC Place, Vancouver: 0 km

*Total entre sedes: 3357 km | total desde su capital (Ottawa): 3709 km