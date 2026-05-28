Alejandro Estrada y Tebi se sacaron los trapitos al sol al hablar de ‘plata’ en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos Colombia 3’ está en sus horas más intensas y, como era de esperarse, cualquier gesto, frase o conversación entre los finalistas termina prendiendo las redes sociales. Esta vez, quien volvió a quedar en el centro de la conversación fue Tebi Bernal, uno de los participantes que sigue en competencia y que ya está en la recta final del reality de RCN.

El nombre de Tebi volvió a moverse con fuerza luego de que el portal oficial del programa destacara dos momentos que dieron bastante de qué hablar: una conversación con Alejandro Estrada que terminó con el influenciador estallando y una crítica de Maiye Torrex, quien se fue en contra del finalista y lo calificó como “un conveniente”.

Y es que, a estas alturas del programa, ya no hay movimiento pequeño. Con Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro como los cuatro finalistas, los fandoms están más atentos que nunca a cada señal que pueda afectar la percepción del público antes de la votación final.

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Finalistas La Casa de los Famosos Captura Instagram: La Casa de los Famosos RCN

Tebi Bernal y Alejandro Estrada, otro momento tenso antes de la final

De acuerdo con el portal oficial de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, Tebi Bernal “estalló” tras una conversación con Alejandro Estrada. Aunque el detalle completo del cruce fue presentado por Superlike como uno de los temas destacados del reality, el solo titular ya dejó claro que la relación entre ambos volvió a generar conversación en la recta final.

Alejandro y Tebi llegan a este cierre con recorridos muy distintos, pero con algo en común: ambos han sido protagonistas de momentos comentados dentro y fuera de la casa. Estrada, por su historia previa en televisión y por el impacto que ha tenido su presencia en el formato; y Tebi, por sus alianzas, tensiones y movimientos dentro de la convivencia.

En un reality donde cada palabra puede ser interpretada como estrategia, traición, defensa o jugada emocional, este nuevo episodio entre los dos terminó alimentando el debate entre quienes apoyan a Tebi y quienes consideran que su forma de jugar ha sido demasiado calculada.

Maiye Torrex también se fue contra Tebi Bernal

Pero el ruido no quedó solamente en lo ocurrido con Alejandro. Superlike también destacó que Maiye Torrex se fue en contra de Tebi Bernal tras un reciente encuentro con Alexa Torrex, al punto de llamarlo “un conveniente”.

La frase cayó justo en un momento clave, porque Tebi no solo está dentro del grupo de finalistas, sino que también se ha convertido en uno de los participantes que más opiniones divididas genera. Para algunos seguidores, su forma de moverse dentro de la casa ha sido parte del juego; para otros, sus decisiones han tenido demasiado cálculo.

Como suele pasar con este tipo de realities, la discusión terminó saliendo de la pantalla y aterrizando en redes, donde cada equipo de fans defiende a su favorito como si estuviera en una final de campeonato. Y no es para menos: el ganador será elegido por votación del público.

La final de ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’ ya está encima

La final de esta tercera temporada será el viernes 29 de mayo de 2026 y el premio de 400 millones de pesos quedará en manos de quien logre la mayor cantidad de votos. Además, esta edición ya es histórica porque será la primera final del reality en Colombia conformada únicamente por hombres.

Los cuatro participantes que siguen en competencia son Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro. Las votaciones están abiertas y, según el mismo medio, se puede votar de manera ilimitada cada cuatro horas por medio de la página oficial del programa.

Por ahora, Tebi Bernal volvió a demostrar que, para bien o para mal, sigue siendo uno de los nombres que más conversación genera en la casa. Y en una final donde todo depende del público, esa exposición puede convertirse en impulso… o en un problema de último minuto.