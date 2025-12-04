“Vino de porrista y todo”, Emily Rococó pasó por el criterio de Dayro Moreno ¿Sí o no?

Dayro Moreno, sorprendió con su aparición en un espacio de influenciadores, denominado ‘vs 20 diablas’ en donde él fue el protagonista del más reciente capítulo y allí debió decidir, entre otras, sobre Emily León, más conocida como Emily Rococó, que se sometió al criterio del goleador del fútbol colombiano.

En la dinámica del espacio, van pasando mujeres y él dice sí o no, dependiendo si le interesa por el físico y puede irles haciendo preguntas, además de compartir con ellas.

Vea acá: Dayro Moreno vs 20 diablas: a quiénes les dio el sí y a quiénes el no

Dentro de las mujeres que desfilaron, apareció la reconocida Emily Rococó, que se inspira en el estilo y la estética del rococó del siglo XVIII para crear su moda, arte y contenido, muchas veces adaptado con camisetas de los equipos profesionales.

Ella apareció con la camiseta de Once Caldas, una faldita, medias altas y zapatos de plataforma, sin embargo, no pasó al gusto del futbolista.

“Hermano, esta vino de porrista y todo. Muy lindo el estilo, quiero mucho al equipo y todo, pero no”, señaló.

Incluso, después hablando con los demás integrantes del programa, soltó: “le faltaron los pompones de porrismo”.

Dayro Moreno cada vez aparece en facetas distintas al fútbol y en esta oportunidad sorprendió a todos al aparecer en ‘vs 20 diablas’.