La Selección Colombia cumplió ante Costa Rica y alista maletas rumbo al Mundial

Ante Costa Rica, la Selección Colombia jugó su último partido oficial en territorio nacional, como parte de su preparación para el Mundial 2026, y el escenario fue el estadio Nemesio Camacho El Campín en donde dio buena cuenta de un rival que por momentos hizo sufrir al equipo dirigido por Néstor Lorenzo, pero al que venció 3-1. Pese a que fue la despedida oficial, el seleccionado se mantendrá otro par de días en el país.

Como suele pasar en este tipo de encuentros de despedida, el entrenador argentino probó alternativas y de arranque le dio oportunidad a jugadores que no suelen ser titulares como Santiago Arias, Willer Ditta, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, Carlos Gómez y Juan Camilo Hernández. Incluso, en el periodo complementario desempolvó a varios titulares y también probó otras alternativas como Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño, Déiver Machado, Jaminton Campaz.

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Capítulo aparte tuvo David Ospina que ingresó en el minuto 74 para actuar por ocasión número 131, aumentando la cifra como el jugador con más actuaciones con La Tricolor.

Sobre el funcionamiento y el resultado, fue un equipo con chispazos que tuvo varias llegadas con peligro e intentó aprovechar espacios dejados por su rival en algunos tramos. Sin embargo, cuando fu atacado, dejó varias dudas y algunas inconsistencias.

Dávinson Sánchez abrió el marcador sobre los 17 minutos con un cabezazo sólido, tras un cobro de tiro de esquina ejecutado con precisión por Luis Díaz y fue el propio guajiro el encargado de aumentar la cuenta a los 23 minutos, en una jugada en la que entre el Cucho Hernández y Carlos Gómez apretaron en la salida del rival y en la que el balón quedó en los pies que con total tranquilidad gambeteó a un rival y definió con clase dentro del área.

Parecía que se seguía de largo, pero en una incursión de los Ticos por izquierda, llegó un centro al segundo palo en donde Arias perdió la marca, Josimar Alcócer la cruzó de cabeza al centro del área y Andrey Soto facturó con un buen cabezazo.

Pese a algunas complicaciones, el goleador, Luis Javier Suárez, que entró para el segundo tiempo, se hizo sentir con un potente remate en el minuto 81 para poner cuentas definitivas en el marcador.

La Selección estará en el país hasta este jueves 4 de junio cuando viajará hacia la ciudad de San Diego, Estados Unidos, para jugar ante Jordania el 7 de junio a las 6:00 p.m. y el 10 de junio se dirigirá a Guadalajara, ciudad sede del equipo, para cerrar su preparación antes del primer partido de la competencia.

Colombia hará su debut en el Grupo K ante Uzbekistán el 17 de junio a las 9:00 p.m (Hora COL). Luego, se medirá a la República del Congo (23 de junio) a las 9:00 p.m (Hora Col) y cerrará la zona contra Portugal (27 de junio) 6:30 p.m. (Hora COL).