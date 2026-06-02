“¿Hasta cuándo es la condena a Sebastián Villa?”: al Chicho Serna no le gustó que lo dejaran fuera de la Selección Colombia

Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la conversación alrededor de la Selección Colombia, no solo por su presente deportivo en Argentina, sino por el debate social que sigue generando su nombre cada vez que aparece cerca de una convocatoria nacional. Esta vez, quien habló del tema fue Mauricio “Chicho” Serna, exjugador de la Tricolor, quien defendió que el extremo sí tenía méritos para ser tenido en cuenta.

Le puede interesar: Cuándo juega Colombia en el Mundial 2026: fechas, sedes y rivales de la Selección

Villa, actual jugador de Independiente Rivadavia, estuvo en la prelista de 55 futbolistas de Colombia para el Mundial 2026, una decisión que provocó una fuerte discusión pública por sus antecedentes judiciales en Argentina. En 2023, el futbolista fue condenado por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, hecho que hizo que su eventual presencia en la Selección fuera cuestionada por distintos sectores.

Chicho Serna defendió los méritos deportivos de Sebastián Villa

En medio de una entrevista, Serna fue consultado sobre si consideraba que Villa debía estar con la Selección Colombia, teniendo en cuenta que había estado en el radar del cuerpo técnico y que venía mostrando un buen nivel en el fútbol argentino.

La respuesta del exjugador fue directa:

“Para mí sí. Yo creo que por mérito se ganó la posibilidad, se habría ganado un lugar”.

Con esa frase, Serna dejó claro que, desde su lectura deportiva, Villa sí había hecho méritos para competir por un cupo en la Selección. Sin embargo, también reconoció que el caso no se limita únicamente al rendimiento dentro de la cancha, pues el antecedente judicial del jugador sigue teniendo un peso fuerte en la opinión pública.

“Después va en gustos y después va en la sociedad. Nosotros sabemos cómo somos como sociedad”, agregó Serna, haciendo referencia a la presión que puede existir alrededor de una decisión de este tipo.

“Sebastián Villa se equivocó, fue condenado y pagó”

La frase más fuerte del exjugador llegó cuando habló directamente sobre la condena de Villa y sobre la posibilidad de que el futbolista vuelva a ser considerado para representar al país.

“Sebastián Villa se equivocó, fue condenado y pagó. Entonces, ¿hasta cuándo es la condena a Sebastián Villa?”.

Serna también dejó claro que no estaba minimizando lo ocurrido. De hecho, calificó el hecho como algo grave:

“Lo que hizo fue lo peor que puede hacer un ser humano. Lo acepto. Y creo que por eso fue castigado”.

No obstante, el exjugador insistió en que, desde su punto de vista, el castigo social no debería extenderse de manera indefinida.

“No puede ser castigado para toda la vida, no puede ser condenado a cadena perpetua porque se equivocó y cuando uno se equivoca paga”.

El debate que rodea a Villa y a la Selección Colombia

El caso de Villa no ha sido menor para la Selección. El técnico Néstor Lorenzo reconoció recientemente que el jugador había sido considerado, pero finalmente no hizo parte de la convocatoria definitiva. Según reportes periodísticos, el entrenador explicó que la decisión final tuvo argumentos futbolísticos, aunque también admitió que el contexto y la división de opiniones alrededor del jugador influyeron en la discusión.

Además, la Defensoría del Pueblo había cuestionado públicamente su inclusión en la prelista, al considerar que vestir la camiseta de la Selección implica una responsabilidad ética más amplia, especialmente cuando se trata de un símbolo nacional.

Por eso, las palabras de Chicho Serna abren nuevamente una conversación que va más allá del fútbol. Por un lado, está el argumento del rendimiento deportivo y la posibilidad de una segunda oportunidad. Por el otro, aparece el debate sobre los mensajes que envía una convocatoria a la Selección Colombia cuando se trata de un jugador condenado por violencia de género.

Serna, eso sí, cerró dejando claro que habla desde su opinión y no desde una posición de decisión.

“Como yo no soy el entrenador ni soy dirigente, entonces por eso yo puedo opinar tranquilamente en lo que creo”.

El tema, lejos de apagarse, sigue sobre la mesa: ¿el mérito deportivo debe pesar más que el antecedente judicial o la camiseta de la Selección exige un estándar distinto?