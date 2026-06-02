Colombia ya tiene dorsales para el Mundial 2026: numeración oficial de los 26 convocados

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue avanzando y, tras la despedida oficial frente a Costa Rica en Bogotá, se conoció otro detalle esperado por los aficionados: la numeración oficial que utilizarán los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo durante el certamen.

Se publicó la planilla oficial de la delegación colombiana y confirmó los números que portarán las principales figuras de la Tricolor en territorio norteamericano.

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Como era de esperarse, el histórico arquero David Ospina llevará el dorsal número 1, mientras que James Rodríguez conservará el tradicional número 10. Luis Díaz utilizará el 7 y Jhon Córdoba será el encargado de portar el 9.

Entre las novedades destaca que Kevin Castaño heredó el número 5, Richard Ríos llevará el 6, mientras que Carlos Andrés Gómez, una de las alternativas ofensivas del equipo, lucirá el 26.

Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

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Colombia cerró su preparación en casa

La publicación de la lista definitiva y sus dorsales llega apenas días después de la victoria 3-1 sobre Costa Rica en el estadio El Campín, partido que sirvió como despedida oficial ante la afición colombiana.

En ese encuentro anotaron Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez, mientras que David Ospina sumó una nueva aparición con la camiseta nacional para seguir ampliando su récord como el jugador con más partidos disputados con la Selección Colombia.

Tras permanecer algunos días más en el país, la delegación viajará a Estados Unidos para completar la fase final de preparación. El equipo enfrentará a Jordania el 7 de junio en San Diego y posteriormente se trasladará a Guadalajara, ciudad que servirá como base de concentración durante el campeonato.

El camino de Colombia en el Grupo K

La Selección Colombia iniciará su participación mundialista el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán a las 9:00 p.m. Posteriormente enfrentará a la República del Congo el 23 de junio (9:00 p.m.) y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de junio (6:30 p.m).

Con la numeración ya oficializada y la nómina definida, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo entra en la recta final de su preparación con el objetivo de superar la fase de grupos y convertirse en uno de los protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.