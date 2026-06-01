“No han estado a la altura de las circunstancias”: los reclamos de Félix de Bedout al gobierno y a candidatos presidenciales

Foto Félix de Bedout lanza dura crítica a Petro, Cepeda y De la Espriella: “No han estado a la altura”.

Las reacciones tras la primera vuelta presidencial en Colombia continúan generando debate político. Esta vez, el periodista colombiano Félix de Bedout, reconocido por su trabajo como presentador de Univision, lanzó una serie de críticas dirigidas al presidente Gustavo Petro y a los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, al considerar que ninguno respondió de manera adecuada al momento político que atraviesa el país.

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A través de varios mensajes publicados en la red social X, el comunicador analizó el comportamiento de los principales protagonistas de la jornada electoral y cuestionó tanto las estrategias de campaña como los discursos pronunciados después de conocerse los resultados.

Félix de Bedout arremete contra Petro, Cepeda y De la Espriella tras la primera vuelta presidencial

Uno de los primeros temas abordados por De Bedout fue la situación de seguridad y orden público en el país. El periodista advirtió que ignorar o minimizar este problema puede tener consecuencias políticas significativas en medio de una contienda presidencial.

“Minimizar o negar el deterioro del orden público en Colombia nunca ha sido una buena idea rumbo a unas elecciones presidenciales”, escribió el comunicador, en una reflexión que muchos interpretaron como una crítica al manejo de la seguridad durante el actual gobierno.

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También cuestionó las estrategias electorales basadas principalmente en movilizaciones masivas y eventos públicos. Según manifestó, algunos sectores políticos habrían concentrado sus esfuerzos en fortalecer el respaldo de quienes ya estaban convencidos, dejando de lado a los votantes indecisos.

“Se emborracharon de plaza pública, embriagados con los aplausos de los convencidos, se olvidaron de los votantes que tienen que convencer. Hoy la política es mucho más compleja que leer discursos en una tarima”, afirmó.

Las declaraciones surgieron en medio del ambiente de tensión que se vive tras los resultados de la primera vuelta. Luego de que Abelardo de la Espriella se impusiera con más de 10,3 millones de votos frente a los 9,6 millones obtenidos por Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico manifestó dudas sobre el proceso electoral y pidió revisar posibles inconsistencias.

Cepeda aseguró que existe un desfase cercano a 800.000 registros que, según él, debe ser aclarado por las autoridades electorales. En la misma línea, el presidente Gustavo Petro afirmó que no acepta los resultados del preconteo y sostuvo que los datos definitivos deberán ser establecidos por las comisiones escrutadoras dirigidas por jueces de la República.

Frente a estos cuestionamientos, De Bedout expresó su desacuerdo con la estrategia de poner en duda el sistema electoral que anteriormente validó victorias del mismo sector político.

“Poner en duda los resultados de hoy, cuando ese mismo sistema electoral certificó el triunfo del Pacto Histórico en la elección de Congreso, no me parece la mejor manera de buscar votos para la segunda vuelta”, señaló el periodista.

Sin embargo, las críticas del comunicador no estuvieron dirigidas únicamente al oficialismo. También cuestionó el discurso pronunciado por Abelardo de la Espriella tras convertirse en el candidato más votado de la jornada.

Según De Bedout, el tono empleado por el líder de Defensores de la Patria generó preocupación por las implicaciones que podría tener en un escenario político ya altamente polarizado.

“El discurso del candidato que esta noche obtuvo más votos es de una irresponsabilidad y falta de sentido de Estado que en un país como Colombia resulta alarmante y peligroso”, escribió.

La conclusión del periodista fue aún más contundente. En un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales, afirmó que ni el presidente Petro ni los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta estuvieron a la altura de las circunstancias durante una de las noches políticas más importantes del país.

“Esta noche ni el presidente de Colombia ni los dos candidatos que pasan a segunda vuelta han estado a la altura de las circunstancias”, expresó.

Además, sostuvo que el fracaso de la estrategia de “paz total” se ha convertido en un factor electoral determinante y comparó su impacto político con el que tuvo el proceso de paz de El Caguán en la elección presidencial que llevó a Álvaro Uribe al poder en 2002.

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Con la campaña rumbo al 21 de junio apenas comenzando, las palabras de Félix de Bedout se suman al creciente debate sobre el tono, las estrategias y la responsabilidad de los líderes políticos en una elección que mantiene al país dividido y bajo máxima tensión política.