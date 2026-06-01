Desde un planchón en el río Magdalena, Abelardo De La Espriella dijo: “siempre han vivido de la teta del Estado”

Foto desde un planchón en el río Magdalena: Abelardo de la Espriella celebró su triunfo y prometió “hacer historia” el 21 de junio.

La celebración de Abelardo de la Espriella por su paso a la segunda vuelta presidencial tuvo como escenario uno de los lugares más emblemáticos de Barranquilla. Desde un planchón que navegó por el río Magdalena y acompañado por fuegos pirotécnicos que iluminaron la noche sobre el Gran Malecón del Río, el candidato presidencial agradeció el respaldo recibido en las urnas y lanzó un mensaje de cara a la contienda definitiva del próximo 21 de junio.

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Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta, en la que obtuvo más de 10 millones de votos y superó al senador Iván Cepeda, De la Espriella se dirigió a cientos de seguidores que se congregaron en el Malecón para celebrar una jornada que muchos de sus simpatizantes calificaron como histórica.

“Siempre han vivido de la teta del Estado”: Abelardo de la Espriella endurece su discurso tras pasar a segunda vuelta

En medio de la ovación de sus seguidores, el candidato aseguró que la verdadera definición de la campaña aún está por escribirse. “La historia definitiva la terminamos de escribir el 21 de junio”, manifestó durante su intervención, en referencia a la segunda vuelta presidencial que definirá al próximo jefe de Estado de Colombia.

El abogado también aprovechó el momento para agradecer a quienes lo acompañaron durante la campaña electoral. En su discurso hizo un reconocimiento especial a su familia, a su equipo de trabajo y a las personas que respaldaron su aspiración política desde los primeros días.

“Gracias a mis hijos, mi mujer y mi familia, que son todo para mí”, expresó el dirigente político, quien durante la jornada estuvo acompañado por sus seres más cercanos.

Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo relacionado con la forma en que construyó su candidatura. Según afirmó, logró avanzar en la contienda electoral sin el respaldo de las estructuras políticas tradicionales.

“Hoy dimos un paso más, un paso difícil porque lo dimos solos. Sin partidos, sin politiqueros, sin pasteles, sin buses y sin los de siempre que también han sido derrotados en este día histórico”, afirmó ante la multitud que seguía atentamente sus palabras.

De la Espriella también dedicó parte de su intervención a reconocer el papel desempeñado por Paloma Valencia, quien quedó fuera de la segunda vuelta pese al respaldo del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El candidato aseguró que la senadora merece respeto por su trayectoria política y destacó su papel dentro de los sectores democráticos del país. Durante su discurso se refirió a ella como una dirigente que ha defendido sus convicciones a lo largo de los años.

La recta final de la campaña también estuvo marcada por fuertes cuestionamientos a sus adversarios políticos. De la Espriella advirtió sobre lo que considera riesgos para el futuro institucional del país y aseguró que defenderá un modelo de gobierno basado en la democracia y las libertades.

“Siempre han vivido de la teta del Estado”, afirmó al referirse a sectores políticos que, según él, han permanecido durante años dentro de las estructuras gubernamentales. Asimismo, señaló que no comparte propuestas relacionadas con cambios profundos en el modelo institucional colombiano.

“Van a traernos un modelo de gobierno que no ha servido en el mundo y una Asamblea Nacional Constituyente que no necesitamos”, expresó.

Finalmente, el candidato reiteró que su propuesta busca garantizar derechos y fortalecer las instituciones democráticas. “El mío será un gobierno democrático y garante de derechos”, concluyó.

Con una diferencia superior a los 600 mil votos sobre Iván Cepeda en el preconteo y tras una campaña que desafió los pronósticos de varias encuestas, Abelardo de la Espriella inicia ahora la fase decisiva de la carrera presidencial. La cita será el próximo 21 de junio, fecha en la que Colombia elegirá entre dos proyectos políticos que prometen protagonizar una de las campañas más intensas de los últimos años.