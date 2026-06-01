‘La Tribu’ está de fiesta: Camilo anunció concierto en Bogotá para cerrar su gira mundial

Los seguidores de Camilo en Colombia ya pueden ir separando la fecha, armando el combo y avisando en la casa que en diciembre de 2026 tienen cita fija en el Movistar Arena de Bogotá. El cantante y compositor colombiano anunció oficialmente su regreso a la capital con un concierto que promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del próximo año.

La presentación hará parte del Camilo Worldwide Tour 2026, una gira bastante ambiciosa con la que el artista recorrerá más de 40 ciudades en más de 15 países. Pero para Colombia habrá un ingrediente especial: Bogotá será la ciudad encargada de recibir el cierre de este recorrido mundial el 11 de diciembre un detalle que seguramente pondrá a más de un integrante de ‘La Tribu’ con el corazón blandito.

Camilo presume que entrenó a Índigo con chiltepín antes de su gira por México (Foto: Cortesía)

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Bogotá será el cierre de la gira mundial de Camilo

La noticia cayó como regalo anticipado para los seguidores del artista, quienes han acompañado su carrera desde aquellos primeros éxitos hasta esta etapa en la que Camilo ya es una de las figuras más reconocidas del pop latino.

Y es que no será cualquier parada. El concierto en Bogotá tendrá un significado especial porque marcará el final de una gira que pasará por varios rincones del mundo antes de regresar a casa. Mejor dicho, Camilo cerrará el viaje con los suyos, en una ciudad que sabe cantar duro cuando le ponen una canción que llega al alma.

Esta nueva etapa artística de Camilo llega con una propuesta que va muy en su estilo: invitar a la gente a mirar la vida con más calma, valorar los pequeños momentos y encontrar felicidad en esas cosas que a veces pasan de largo por andar corriendo.

La idea del tour gira alrededor de detenerse un poco, mirar con otros ojos lo cotidiano y conectar con lo imperfecto, lo cercano y lo emocional. Así que más que un concierto de luces, gritos y celulares en alto, la apuesta parece ir por una experiencia íntima, de esas en las que la música termina funcionando como puente entre el artista y miles de personas cantando lo mismo.

El show tendrá un recorrido por las canciones que han marcado la carrera de Camilo y que lo han llevado a conquistar escenarios en diferentes partes del mundo. Pero también habrá espacio para lo nuevo, porque el artista presentará adelantos de su próximo álbum de estudio, previsto para 2026.

Es decir, los asistentes podrán cantar los temas que ya se saben de memoria y, de paso, conocer un poco de la evolución musical que Camilo está preparando para esta nueva etapa. Todo apunta a que será una mezcla entre nostalgia, estreno y mucha conexión con el público.

¿Cuándo salen las boletas para Camilo en Bogotá?

La expectativa es alta, y no solo por el regreso del artista a Colombia. Camilo llega con cifras que respaldan el tamaño de su impacto: más de 121 millones de seguidores en plataformas digitales, más de 25.000 millones de reproducciones acumuladas y cerca de 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Las entradas tendrán varias etapas de venta. La preventa exclusiva para clientes Movistar comenzará el 2 de junio a las 12:00 del mediodía y estará disponible hasta el 4 de junio. Luego, los fans preinscritos podrán acceder a una preventa especial entre el 4 y el 5 de junio. Finalmente, la venta general se abrirá el 5 de junio a las 12:00 p. m. a través de TuBoleta.

Con producción de Breakfast Live, el concierto promete una noche cargada de música, emoción y esa conexión que Camilo suele construir con su público. Así que ‘La Tribu’ ya tiene una fecha marcada: Bogotá despedirá el Camilo Worldwide Tour 2026 y, de paso, cerrará el año con una buena dosis de canciones para cantar con la mano en el pecho.

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