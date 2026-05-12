Movistar Arena fue declarado escenario cultural permanente en Bogotá

El venue fue reconocido oficialmente como escenario cultural permanente para las artes escénicas, gracias a la expedición de la Resolución GJR-664 de 2026 por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno.

La decisión representa una transformación para la industria del espectáculo en Bogotá, ya que permitirá agilizar procesos logísticos y ampliar la capacidad operativa del recinto, considerado actualmente uno de los escenarios más importantes de Colombia y América Latina.

Con esta nueva categoría, el Movistar Arena fortalece su posición como el llamado “Corazón de Bogotá”, impulsando una oferta cultural más dinámica, flexible y competitiva para artistas, productores y asistentes.

¿Qué beneficios trae la nueva resolución?

El nuevo estatus otorgado al recinto trae consigo importantes ventajas para la organización de eventos masivos y espectáculos en vivo.

Entre los principales beneficios se destacan:

Posibilidad de realizar cambios de formato hasta 10 días antes de cada evento.

Disponibilidad de 34 configuraciones distintas de sala.

Eliminación del pago individual por el estudio de PMT (Plan de Manejo de Tránsito) por cada espectáculo.

Reducción de barreras operativas y administrativas para productores nacionales e internacionales.

Mayor agilidad para la programación de conciertos, festivales y eventos culturales.

Estas medidas buscan optimizar la operación del recinto y facilitar la llegada de grandes producciones internacionales a Bogotá.

Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, aseguró que este reconocimiento representa un respaldo al trabajo realizado por el escenario en materia de seguridad, logística y experiencia para el público.

Según explicó el directivo, la simplificación de trámites permitirá que el recinto sea aún más atractivo para artistas y promotores internacionales, consolidando a Bogotá como una parada obligatoria en las giras mundiales.

“El Movistar Arena está más vivo y preparado que nunca. No solo facilitamos la llegada de los artistas más reconocidos, sino que garantizamos experiencias de clase mundial”, afirmó Quintero.

Una agenda de conciertos que ya marca tendencia en Bogotá

La resolución llega acompañada de una cartelera que ya refleja el impacto de este nuevo modelo de operación. Actualmente, el recinto suma 52 eventos gestionados bajo esta modalidad especial.

La programación incluye artistas y agrupaciones de diferentes géneros musicales, entre ellos:

Helloween

The Mills

5 Seconds of Summer

Aitana

Carlos Vives

Tropipop Festival

La diversidad de espectáculos evidencia el objetivo del escenario de atraer públicos de todas las edades y gustos musicales.

Entidades respaldaron la operación del recinto

El proceso de aprobación contó con el concepto favorable de varias entidades distritales y organismos de control, entre ellos la Alcaldía Local de Teusaquillo, el IDIGER, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud.